نيكوس تعيد احياء عطر سكلبتشر الأيقوني بعد 30 عاما - مكوناته وسعره

تعيد دار العطور العريقة نيكوس إحياء عطرها التاريخي "سكلبتشر" المستوحى من الآلهة الرومانية القديمة حيث كانت البداية مع عطر سكلبتشر بور أوم أو دي تواليت الذي يعد أحد أروع عطور التسعينيات، قام بتصميمه ميشيل ألميراك.

عطر لا تزال بصمته وشعبيته حاضرة حتى اليوم بمبيعات ثابتة وجمهور وفي لهذا الأروما الجذاب بزجاجته الأيقونية على شكل شراع، تصميم مميز يرمز للحرية والبحر.

ومنذ التسعينيات لا يزال هذا العطر يشكل ظاهرة برائحته المميزة التي ظهر فيها لأول مرة استخدام الحمضيات والفريجيا معا لرائحة صناعية شكلت ثورة في عالم العطور.

عطر بمفهوم جديد من نيكوس

عطر يشيد بجاذبية وجمال المنحوتات اليونانية الأبدي، والأجساد المثالية بهالتها الغامضة وحضورها المذهل برائحة جذابة وساحرة ملفوفة بنضارة البرغموت والكزبرة المتألقة التي تتناغم مع أنبال الأخشاب لتصل إلى عمق الفانيليا وحبوب التونكا والعنبر الثمين حيث وصفت الدار العطر قائلة عنه بأنه "هالة جديدة من الرجل العصري الذي يمثل روح دار نيكوس".

مكونات حصرية وجديدة من دار نيكوس

ابتكرت الدار العطر الجديد بتغيير جذري من جميع طبقات العطر من المقدمة والقلب والقاعدة بمكونات حصرية تستخدمها الدار لأول مرة في تاريخ الدار، بمقدمة غنية من الكزبرة والليمزن والفريجيا التي تضفي طابع حيوي ومنعش يمثل صعقة من الطاقة لتنعش الحواس بأسلوب راقي وحديث.

أما قلب العطر فيتكون من مكونات تدعم فوحان العطر من الورد البلغاري والنوتات الخشبية التي توقظ الحواس لتزيد من فاعلية آداء العطر.

قاعدة العطر فإنها ترتكز على قاعدة من المكونات التي تعطي تأثير الحلاوة والثقل إلى العطر من الفانيليا البيضاء وحبوب التونكا الغنية والأمبروكسي الذي يزيد من طاقة العطر وهالته الساحرة.

يتوفر عطر نيكوس سكلبتشر بارفام بتركيز عطر Parfum بسعة 100 مل ويمكنك الحصول عليه من الموقع الرسمي لشركة Nikos بسعر 75 يورو.