من البحار والشواطئ...ديور تستوحي خط ماكياج صيف 2023

قدمت دار كريستيان ديور العريقة مجموعة المكياج لربيع وصيف 2023 بلوحة ألوان حيادية ومميزة بمنتجات المكياج الأساسية التي تضمن الإطلالة الصيفية الجميلة.

وبالتعاون مع مختبرات ديور وخبير الماكياج المسؤول عن خطوط إنتاج الدار توم بوشو توصل كل منهما إلى تقنيات حديثة لماكياج مثالي.

ظلال عيون صحية وثابتة من ديور

قامت ديور بالتعاون مع مختبرات لا ميزون ديور باريس بعمل أبحاث وتجارب على منتجات ظلال العيون المختلفة التي أنتجتها الدار على مر السنين وتوصلت مع معهد جراند إتوالويين بالعاصمة الفرنسية باريس إلى نتائج جديدة تقتضي بإضافة مواد جديدة إلى ظلال العيون تزيد من ثباتها وقوة ألوانها بالإضافة إلى أملاح ومعادن يتم خلطها بالماء واحماض أمينية ومن ثم يتم تجفيفها ودمجها مع الألوان المركبة من مواد معظمها طبيعية لتعطي فوائد صحية للعين وتعطي ثبات للألوان.

درجة جديدة من أحمر الشفاه الأيقوني ليدي ديور وباودر ديور بحلة جديدة

بعد ما لاقى درجة ديور نيود 2022 استحسان الجماهير لقوتة ثباته وغناه بالمواد اللازمة لتعطي شفاه ممتلئة وصحية، تضيف ديور هذا العام إلى مجموعة صيف 2023 درجة جديدة تتأرجح بين البيج النيود والبصلي الوردي رقم 19 لشفاه طبيعية ولمعة خفيفة وناعمة لتأثر طبيعي وصيفي مشرق. أما باودر ديور الشهير فلا تزال الدار تعمل على إضافة المزيد من المواد المفيدة للوجه والبشرة فيأتي باودر ديور الجديد بإضافة غنية من الهايلورانيك أسيد المعالج وحبيبات الماء الكرونوكيل لترطيب وفوائد للبشرة لا تعد ولا تحصى.

تطبيق المنتجات الجديدة

تتميز منتجات الخط الجديد من ديور بكونها منتجات سهلة التطبيق والارتداء مميزة بساعات ثبات طويلة بلا أي ملمس غير محبب على البشرة. يفضل تطبيقها لصاحبات البشرة الدهنية بالطريقة التالية :

طبقي كريم أساس خفيف الملمس أو من غير كريم أساس مع طبقة من واقي الشمس المفضل لديكي ومن ثم طبقي البودرة الجديدة كليا لمظهر بشرة لامع ولطيف وطبيعي. أما لظلال العيون فيفضل استخدام كل درجتين متقابلتين من العلبة الواحدة لتناسق ألوان مثالي وماكياج مشرق.

أما لذوات البشرة المختلطة والجافة فيفضل تطبيق كريم مرطب قبل استخدام باقي المنتجات مع تطبيق واقي الشمس قبل كل من كريم الأساس والباودر لإطلالة صحية ونظيفة لتنطلقي بها إلى يومك الحافل.