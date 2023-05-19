هابلوت ونيسبرسيو يطلقان أول ساعة من القهوة المعاد تدويرها

بعد أن أصبح موضوع الإستدامة في واجهة الحدث اليوم وأصبح التركيز بشكل أكبر على كل ما هو طبيعي، عضوي أو معاد تدويره.

كانت الخطوة الأفضل هي اتخاذ الكثير من الشركات حول العالم قرارها الصحيح بشأن كوننا مسؤولين من الطبيعة وأن الحفاظ على موارد و هبات الطبيعة هو واجبنا.

حولت الكثير من هذه الشركات خطوط انتاجها نحو مجالات وطرق طبيعية ذات ضرر أقل على البيئة وموارد وعمليات إنتاج مستدامة أكثر وأكثر، نظرا لكون صناعة الموضة هي ثاني أكثر صناعة اضرارا بالبيئة جاءت الحاجة الى ابتكار طرق طبيعية ومثالية للحفاظ على كنوز الطبيعة الثمينة.

توم فورد أولا:

كان المصمم الأمريكي الأيقوني توم فورد الأول والسباق في أفكار استغلال العناصر الضارة من البيئة وتحويلها الى مقتنيات ومنتجات فاخرة أقل استهلاكا لكل من الطاقة وموارد البيئة الثمينة، وأكثر حفاظا على البيئة.

أطلق خط بلاستيك المحيط(Ocean Plastic) المصنوع بنسبة 90 بالمئة من مخلفات بلاستيكية مجموعة من قيعان المحيطات بواسطة شركات تنقيب مشهورة تعاونت والمصمم لحل مشكلة كبيرة.

من أشياء لا يمكن تخيلها الى ساعة يد فاخرة:

تعاونت كل من شركتي نيسبريسو لصناعة القهوة وشركة هابلوت الايقونية لصناعة ساعات اليد الفاخرة لإنتاج ساعة يد أيقونية.

ضمن مبادرة Second Life التي تلتزم بها شركة نيسبريسو والتي نجحت في عدة نشاطات شبيهة بهذا النشاط من قبل، تهدف كل منها بشكل رئيسي إلى تحويل وإعادة تدوير كبسولات القهوة وما تحتوي عليه من بقايا أرضية القهوة أو ما يعرف اصطلاحا ب (تفل القهوة) الى مواد ألومنيومية تصلح لعدة استخدامات مختلفة من حياتنا اليومية.

يأتي تصميم الساعة الجديدة كليا باللون الأخضر المتأكسد الشهير بالعلامة، بتصميم راقي يشابه تصميم خط أون أند أوف بجسم ساعة وعقارب وأجزاء داخلية مصنوعة بنسبة 28 بالمئة من الألومنيوم المعاد تدويره. وشعار حرف N يزين التاج أعلى جسم الساعة.

أما تصميم الحزام أو الكستك فهو مصنوع من ألومنيوم معاد تدويره بنسبة مئة بالمئة بالتعاون مع شركة Sing Tex التي تتعاون معها شركة نيسبريسو منذ ثمانية أعوام للوصول الى تصاميم ودراسات ثورية في مجال الحفاظ على البيئة.