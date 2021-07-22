هدايا العيد: كل ما يهم الموضة والجمال والمنزل

قد يكون اتخاذ قرار بشأن ما تهديه لأحبائك في العيد أمرًا صعبًا، خاصة إذا كنت قد تركت التسوق حتى اللحظة الأخيرة. إليك مجموعة مختارة من أفكار هدايا الجمال والمنزل والطعام والموضة لكل ميزانية، حتى لا تعد بحاجة إلى القلق أثناء البحث عن الهدايا المثالية و الجميلة.

نظارات المصممين من ADASAT

تعد أنماط النظارات والعدسات الأكثر مبيعًا من ADASAT خيارًا رائعًا للإهداء حيث يمكن استخدامها على مدار السنة. بالرغم من خدمات ADASAT الفريدة مثل التجربة المنزلية وطبيب العيون المعتمد عبر الهاتف والتوصيل خلال أربع ساعات داخل دبي، ولكن العروض المتنوعة من ADASAT تجعلها الوجهة المفضلة في المنطقة لشراء النظارات الشمسية الأصلية وبأسعار معقولة، والنظارات الطبية و العدسات اللاصقة.

كل ما تحتاج متاح بمجرد نقرة على www.adasat.com.

تبدأ الأسعار من 99 درهمًا إماراتيًا.

اختيارات الجمال والمنزل والموضة من LIFESTYLE

متجر التجزئة الرائد في المنطقة لمنتجات التجميل والمنزل والأزياء يوفر لك أفضل أفكار الهدايا للجميع في قائمتك والتي يمكن الوصول إليها بسهولة عبر الإنترنت أو في المتجر. من أطقم الشاي الجميلة، وأطقم المكياج إلى الإكسسوارات البراقة، إنه المكان المثالي للعثور على شيء للجميع. استكشف مجموعة LIFESTYLE المختارة لأفضل الهدايا لتقديمها (والحصول عليها) في عيد الأضحى المبارك.

متوفر في: متاجر لايف ستايل وسنتربوينت في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وعلى الإنترنت على www.centerpointstores.com.

ملابس البيت الفاخرة والإكسسوارات من State of REM

ما هو أفضل من إهداء فتاتك المفضلة ليلة نوم هانئة في العيد؟ العلامة التجارية الفاخرة المحلية State of REM تقدم ملابس نوم حريرية ١٠٠٪ مثالية للنوم براحة فائقة، بالإضافة إلى أنها أنيقة بما يكفي لتناسب الخروج بها بتألق. بالرغم من توفر ملابس البيت الفاخرة في 3 ألوان خالدة وأنماط مختلفة لتناسب كل شخصية، يمكن تمييزها بالاسم لإضفاء لمسة حب إضافية. امنح هذه الهدية الفخمة لأحبائك أو استمتعي بها بنفسك في عيد الأضحى المبارك.

كل المنتجات متاحة على www.stateofrem.com.

تبدأ الأسعار من 200 درهم إماراتي.

حافظي على منزلك نظيفًا وصحيًا مع ZOFLORA

هل صديقتك المفضلة عاشقة للتنظيف؟ في هذا العيد، لماذا لا تهديها شيئًا لن يقتل فقط 99.9٪ من البكتيريا والفيروسات من أي مكان، بل سيضمن أيضًا بقاء منزلها رائحته جميلة مع عطر طويل الأمد. من مثل Linen Fresh المنعش والرائع و Bluebell Woods المزهر، و الرائحة المستوحاة حصريًا في الشرق الأوسط، Rose Noir؛ يأتي Zoflora في مجموعة واسعة من العطور الفاخرة التي طورها العطار لتترك منزلك برائحة رائعة طوال اليوم.

بسعر 39.90 درهم إماراتي، عطور Zoflora متوفرة للشراء في الإمارات العربية المتحدة عبر الإنترنت وفي المتاجر بما في ذلك منصات التجارة الإلكترونية الرئيسية.

مجموعات وصفات الذواقة من Naksha

أحدث مجموعة من مجموعات وصفات رائعة من Naksha تأخذك في كرنفال الطهي، حيث تتيح للأشخاص ذوي أي مستوى من مهارة الطهي طهي طعام كاريبي لذيذ في المنزل. تعد منطقة البحر الكاريبي أرض الموسيقى وأشعة الشمس الجميلة، وتعد مجموعات الوصفات الذواقة في أحدث مجموعة من Naksha مثالية لأي شخص يبحث عن ملاذ ممتع لعشاق الطعام هذا الصيف - أو لمجرد جعل وقت العشاء أكثر مذاقًا.

تتوفر مجموعة Naksha x Moreish by K Caribbean Collection في متاجر سبينس وويتروز في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة ، وكذلك في متاجر وأسواق أخرى وعلى الإنترنت على www.nakshacollections.com.

يبدأ السعر من 42 درهمًا إماراتيًا لمجموعة لشخصين.

معمول عيد الأضحى 2021

فطور عيد الأضحى: معلاق الخروف مقلي بالبصل