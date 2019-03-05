أفضل هدايا عيد الأم لعام 2019

يُمكن إظهار مشاعر الحب للأم بتقديم باقة لزهور في عيد الأم (shutterstock)

في الـ 21 من شهر آذار من كل عام يحتفل العالم بعيد الأم وهو يوم رمزي يعبّر فيه الأبناء عن حبهم لأمهاتهم، ويعتبر هذا اليوم لفتةً رائعةً تحيي في قلوب الأبناء والأمهات الكثير من الحب والذكريات والكثير من المشاعر الجميلة والراقية، ويقدم فيها الأبناء الهدايا لأمهاتهم.

ومن أهم هدايا عيد الأم لعام 2019:

1- حقيبة يد:

كلّ أم تهتم بالحصول على حقيبة يد مناسبة لوضع حاجياتها فيها، وتُشكّل حقيبة اليد المصنوعة من الجلد الهدية المثالية لكلّ أم، كما يُمكن تصميم حقيبة خاصة لها من خلال حفر الأحرف الأولى من اسمها عليها، ممّا يجعلها أكثر تميزاً وجمالاً.

2- وشاح:

تفضل الكثير من الأمهات الاحتفاظ بوشاح في خزائنهن من الأجل الحفاظ على دفئهن خصوصاً خلال فصل الشتاء، وقد تقضي البعض منهن وقت طويل لحين تجديد الوشاح اللواتي اعتدن على ارتدائه، وفي هذه الحال سيشكل الوشاح الجديد هدية مناسبة للأمل وفرصة جيدة لمتابعة الصيحات الجديدة في عالم الأزياء.

3- المكياج:

في كل عام تصدر أنماط وأساليب جديدة من المكياج، ويمكن أن نجد بعض الأمهات اللواتي لا يزلن يتبعن الأنماط القديمة من المكياج، مثل وضع ظلال العيون بألوان بعيدة عن الموضة في هذا المجال، ويمكن منحها علبة من المكياج الجديد على شكل هدية بمناسبة العيد.

4- شمعة:

في حال الرغبة بإهداء الأم الشمع بهذه المناسبة، فيُمكن اللجوء إلى خيار أكثر ابتكاراً عبر طباعة صورتها وصورة من تحب على الشمعة لجعلها أكثر خصوصية.

5- مزهرية:

بالنسبة للأم التي تحب جمع الزهور وحفظها في وعاء للاستمتاع برائحتها العطرة ومظهرها الجميل، يُقترح تقديم مزهرية ذات تصميم جميل وعصري للتتمكن من حفظ ورودها بداخلها بشكلٍ أنيق.

6- مجموعة من الأواني:

في حال كانت الأم من النساء اللواتي يستمتعن بإقامة الحفلات والمناسبات الخاصة من حين إلى آخر، فيُنصح بإهدائها مجموعة راقية من الأواني المعدنية المعدة خصيصاً لهذا النوع من المناسبات، والتي قد تشتمل على آنية مُخصصة للحساء، وأخرى للدجاج، وواحدة لصنع الكيك وغير ذلك.

7- مجموعة من الكريمات للعناية باليدين:

يمكن البحث عن مجموعة من الكريمات المخصّصة للعناية باليدين وتقديمها للأم في هذه المناسبة، ومن خلال هذه الهدية البسيطة تستطيع الأم الاحتفاظ بواحد من الكريمات في المنزل، والآخر في المكتب لاستخدامها أثناء وجودها في العمل، مع بقاء واحد آخر في حقيبتها، ويفضّل اختيار كريمات بروائح جميلة وغير نَفَّاذَة؛ إذ يمكن مثلاً اختيار كريم برائحة زهر الكرز، أو زبدة الشيا، أو اللوز.

8- الزهور:

يُمكن إظهار مشاعر الحب والتقدير للأم بتقديم باقة كبيرة من الزهور لها في عيد الأم، ويمكن أن تتضمن الباقة مجموعة من الزهور التي تُفضّلها، أو يُمكن تجميع الزهور الوردية والأرجوانية بأنواع متعددة، واختيار مزهرية ذات شكل وتصميم جميل ومناسب لباقة الزهور التي تمّ اختيارها.

9- حذاء:

مريح يمكن تقديم حذاء كلاسيكي مصنوع من القماش للأم كهدية، كما يمكن تقديم تبرع خيري في اسمها حيث تعتبر الأم الإنسانية كل شيء وتفضل هدية خيرية تحمل اسمها.

10- مبلغ ماليّ:

على الرغم من أنّ البعض يفضل تقديم الهدايا العينيّة، إلا أن بعض الأمهات يفضّلن اقتناء الهدايا بأنفسهن، لذلك يفضلن أخذ النقود والتسوق وشراء النواقص الخاصة بهن.

11- العطور:

تعتبر العطور من أفخم وأرقى الهدايا، وهي تعبّر عن الكثير من العذوبة في المشاعر، ويفضّل التركيز على اختيار عطر من ماركة فاخرة معروفة تستهوي ذوق الأم، ولا بأس أيضاً من تقديم مجموعة من الكريمات المرطّبة وكريمات البشرة مع العطر.

12- مجوهرات:

تتميز المجوهرات بأنها هديّة مفضلة لجميع النساء، لذلك من الجميل تقديم قطعة مجوهرات للأم، لأنها ستفرح بها مهما كان عمر الأم أو ذوقها، فالذهب شيءٌ لا تختلف على حبه امرأتان.

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