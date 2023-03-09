البوابة - هل تبحث عن أفكار لهدايا عيد الأم؟ هل تشعر بالحيرة في اختيار هدية لوالدتك؟ مع اقتراب موعد عيد الأم، هذه المناسبة الغالية على قلوب الجميع، وتعتبر فرصة ذهبية للتعبير عن حبنا بتقديم هدية مميزة، حيث تستحق الأم في عيدها أجمل الهدايا لذلك جمعنا لكم "البوابة" مجموعة أفكار ومقترحات هدايا عيد الأم 2023 يمكنكم تقديمها للأمهات:

هدايا عيد الأم 2023: أفكار ومقترحات

لا تجعل الوقت يمر من دون أن تضمن اختيار نوع الهدية، وفيما يلي مجموعة أفكار ومقترحات هدايا لعيد الأم:

اكسسوارات وزينة رمضان

عبايات تناسب سهرات رمضان

باقة ورد

اشتراك في جيم

عمل مساج طبي

فوتشر مناكير وبديكير وتنظيف بشرة

كيك عيد الأم

ساعة آبل

آيباد أو لابتوب

لوحات فنية تحبها الأم

جهاز رياضي للمنزل

طقم أواني تيفال

غرفة نوم للأم

قطعة سجاد

الذهاب لمنتجع قبل شهر رمضان للترفيه

حذاء من الماركة المفضلة لها

حقيبة

ملابس من محل تفضله مثل زارا أو مانجو

ذهب أو مجوهرات.

هاتف ذكي

عطور فاخرة

بخور للمنزل

أجهزة منزلية

بيجامة

أطقم صلاة

نظارة شمسية

هدايا عيد الأم رخيصة

باقة ورد

كيك مكتوب عليها كل عام وأنت بخير

كاسة مكتوب عليها عبارة جميلة عن الأم

حقيقبة أو محفظة نقود

اكسسوار مثل خاتم ناعم

غطاء موبايل

ماكينة قهوة

عزومة في مطعم أسعاره رخيصة

مشاهدة فيلم سينمائي

هدايا عيد الأم لكبار السن

غسالة

نشافة

طبق يحتوي على تمر ومكسرات صحية

عصارة فواكة

جلاية

كتاب وصفات صحية

فيتامينات مناسبة لعمر الشخص

نباتات

كرسي هزاز

عاملة منزل

شموع

برواز صور لوضع الصور العائلية

بوكس يحتوي على أعشاب

مجموعة مستحضرات العناية بالبشرة

أفكار هدايا عيد الأم من الاطفال

بطاقات

ورد

شوكولاتة

شمعة

كوكيز

لوحة من رسوماتهم الخاصة

سنسال بسيط من الخرز

شراء كيكة مكتوب عليها "أمي"

نبتة صغيرة

أفكار هدايا مناسبة للمعلمة فى عيد الأم

كوب مميز

إطار صورة

سلسلة أو اسوارة من الفضة

باقة من الورد

شوكولاتة

كوكيز أو كب كيك

كوب من القهوة من ستاربكس

ميدالية

شموع

بوكس العناية بالبشرة والجسم

نبتة

شوكولاتة

بطاقات بأشكال متنوعة

عطر

أفكار هدايا عيد الأم من كارولينا هيريرا

أجمل عبارات عيد الأم