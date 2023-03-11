البوابة - عند اقتراب قدوم عيد الأم، يتبادل الناس أجمل العبارات التهنئة، وفي المقال هذا، سنقدم لكم مجموعة كبيرة من عبارات تهنئة عيد الأم التي يمكن إرسالها وتبادلها كتهنئة راقية للأمهات.

أجمل عبارات عيد الأم

أمي الحنون القلب والحب الغير مشروط، ربي يزيدها في عيد الأم عافية وصحة وسعادة.

أجمل عبارات عيد الأم كل عام وأنتِ بألف ألف خير.

تبقى أمي هي الإنسانة العظيمة التي لا يمكن مُجازاتها، وتبقى هي عيدي في كل السنين.

من غيرك يا أمي حياتي بلا طعم وبلا لون، يا رب يديمك يا سكّر وأجمل عاطفة بالكون.

من أجمل عبارات عيد الأم، أمي يا بسمتي الحلوة، أمي يا أحلى لحن وأرق غنوة، أهديك قلبي وعمري في عيدك وأروح لك فدوة.

أمّي يا الأماني والأفراح، ويا عمري إلي جاي والي راح، عسى قلبك يا غالية دوم مرتاح.

عندما أتكلم عن أمي فأنا أتكلم عن عالم عن دنيا عن جنة عن وطن كبير وعن حب لا يموت أبدا.

الأم هي كل شيء في هذه الحياة، الأم هي التعزية في الحزن والرجاء في اليأس والقوة في الضعف.

أما الحديثُ عن أمي في عيد الأم فلا كلمات توفي حقها، ولا روايات يمكن كتابتها، هي دُرّةً ثمينة والسلام.

أمي.. حباً لا يحكى.. ولا يكتب.

أمّي يا بلسم طمس الألم وجميع اضطراباتي.

مهما كانت النعم جميلة.. تظل أمي أجملها.

بك يا أمّي أستطيع أن أعرف الله وأرى الجنّة يا غاليتي.

يمكنك أن تنسيني كل شيء إلا ما تعلمته من أمي.

في العالم شيء واحد خير من الزوجة.. هو: الأم.

وكل الناس يا أمي مياه ووحدك زمزم يروي فؤادي.

الأم هي الّتي تعطي ولا تنتظر أن تأخذ مقابل العطاء، كل عام وأنتِ بخير.

أنا لي قلب ما يقسى، ولي عقل ما ينسى، ولي أم بدونها ما أسوى.

الأم هي رمز الحب والعطاء إلاّ محدود.. الأم هي الكرم والصبر والتضحية

البّسني رضا أمي يا الله كعقد ورد لا يمُوت، كل عام وانت بألف خير امي.

أمي لا يوجد ما يكفي من العناق والقبلات لكي تظهر لك كم أنا أحبك.

يأتي عيد الأم وأمي بجانبي، وهذه أجمل أمنية أدعو ربي يديمها كل عام.

أمّي أحبك قليلة جداً هذه الكلمة أمام هامتكِ العالية، كل عام وأنتِ بألف ألف خير.

لو كان عندي أكوامٌ من الهموم بين حضنك كل شيء بيهون، فكل عام وأنت أنتِ بخير.

عبارات عن يوم الأم طويلة 2023

مجيء عيد الأم يستثير مشاعر من يكابد الفقد ويجمع نثار نزيفه ويقص أجنحة الحنين واللوعة، فها أجنحة الغياب ترف معلنة رحيلك وها عيد الأمهات يصر أن يذكرني بأني فقدت أمي.

الأم في كل حقلٍ من حقول الحياة، وفي كل بستان كبير من بساتين المحبة والحنان، تسكنها نسائم الأمل، وعبق الحنان يحيط بها، ورائحة عطر العطف تفوح منها، وانبعاثات النور تضيئها، أهديك زهرة الحب والوفاء.

كل عام وأنتِ بخير أمي، اللهم اجعل أمي قريرة العين هادئة البال لا تشكي هما ولا غما ولا وجعا ولا تذقني فيها بأسا يبكيني.

صديقةُ أيامي وأنسُ لياليّ، سعادة قلبي وفرحة عمري، هي أمي فقط، حفظها الله ورزقها الصحة والعافية في عيد الأم وكل السنين.

هي شمعة تُضيء منزلنا بالحب والحنان والأمل، هي رُكن نستندُ عليه عند الشداد، فكل الكلمات قليلة عند وصفها في عيد الأم وفي كل عيد.

لفضلك أمي تذل الجباه خضوعا لقدرك عرف أصيل وذكراك عطر وحضنك دفئ فيحفظك ربي العلي الجليل ودومي لنا بلسما شافيا وبهجة عمري وحلمي الطويل .

إذا قرّب عيد الأم أحس إني أكثر شيء ممنونة فيه لأمي إنها ربتني على التسامح والرّقة، الرقّة في الشعور والألفاظ والتصرفات بدون حقد وبدون تعصب وبدون كراهيّة أحب أمي وايد، أحب بياضها، ريحتها، رقتها أمي وردة فعلا وردة.

الأم هي من تحيا وتعيش من أجل بناء أسرة متماسكة مترابطة، هي من تظهر كنورٍ مضيء في الظلمات لترشدنا إلى طريق صحيح، وتسهر كالقمر إن أصابنا مكروه أو علة في ليالي الألم، وتكون كالمقص الذي يقطع أشواك الجرح والأذى من ربيع العمر.

أمي من زرع الحب والخير في قلوب الناس حتى لا تتشتت العائلات ولا تفترق نعم هذه أمي بكل فخر أتكلم عنها وأصفها بأروع وأغلى أم في الدنيا لو أكتب مجلدات وأعبّي صفحات الدنيا ما أوفّيها ولو جزء بسيط من صفاتها وكرم أخلاقها ونبل أصلها الطيب.

أمّي يا أمي أنتِ نهر العطاء المتجدد الذي لا يجف، وستظلين لي رمز الطهارة والنقاء ومنارة الحب والحنان. هل تعلمين يا أمي أنكِ كل شيء بالنسبة لي الأم والأخ والأخت والأب؟ أحبك كثيراً.

كلمات لعيد الأم قصيرة

كل عام وأنتِ بخير.

أهدي إليك يا أمي أجمل ما قيل من كلام عن عيد الأم لأنّك الأمّ المثالية التي تستحقّ أروع العبارات والتهاني.

حبيبتي... يا من أنت من الورد أجمل، ومن القمر أكمل، كل عام وأنت بخير وعافية.

كل الناس يا أمي مياه، ووحدك زمزم يروي فؤادي، عيدك يا أمي سعيد.

لا يمكنني تصوّر حياتي دونك، فالعمر لا يحلو إلّا بوجودك، وكلّما مرّ عيد الأم في حضورك، أسأل ربي ألّا يحرمني من وجودك.

احترتُ أمّي ماذا أهديكِ فوجدت الهديّة الأجمل أن أدعو لربّي كي يُبقيك. أنتِ أجمل عطايا الرب يا أمي، كل عام وأنتِ بخير.

يا أغلى ما في الكون، يومُك أحلى وأجمل يوم، أحبّك يا أمّي يا غاليتي.

من يشبهك يا أمي يا غاليتي، لا دنيا تقارن بك، ولا وطن يغني عنك، عيد سعيد يا ست الحبايب.

إذا كان النظر في ملامحك عبادة، فكيف لا أتمنى لك في يومك كل الخير والسعادة. أمي لا تعرف حقد، أمي أحلى من الورد وعيدك سعيد أمي الغالية.

من أجمل كلمات لعيد الأم قصيرة، لكل منا أربعين شبيهاً إلّا أمي، كُل عام وأنتِ بألف خير.

رسائل عيد الأم 2023

دعاء عيد الأم 2023