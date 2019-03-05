4 خيارات لتكريم أمّكِ في يومها المميّز

ابحثي عن محل للزهور على الإنترنت أو اذهبي إلى بائع الزهور المفضّل لديكِ

أتريدين أن تعاملي أمّكِ معاملة ملوكيّة في عيد الأمّ هذه السنة؟ فكرّي جيّدًا في الهدايا الخاصّة بعيد الأم التي تُظهر لها كم تحبّينها وتعتزّين بها. بالطبع، كلّ أمّ مميّزة وكذلكَ الخيارات التي تتخذّينها لشراء الهدية المناسبة!

لمساعدتكِ على اتخاذ القرار، إليكِ بعض الخيارات لتأخذيها في الاعتبار لتكريم أمّكِ في يومها المميّز:

نصائح لشراء الأزهار في عيد الأمّ:

ابحثي عن محل للزهور على الإنترنت أو اذهبي إلى بائع الزهور المفضّل لديكِ لتختاري باقة جميلة أو نبتة منزليّة تزيّن بها البيت.

حين تقصدين بائع زهور محليًا مباشرةً، تأكدّي من اختيار الزهور ذات الأوراق النضرة والبراعم الصغيرة لتعيش أطول وقتٍ ممكن، بحيث تظهرين لأمّكِ أنّكِ تفكّرين بها.

الورود هي الخيار الكلاسيكي دائمًا، وكذلك القرنفل في عيد الأم. في أنحاءٍ كثيرة من العالم، الجيربيرا تُعتبر أيضًا التقليد المفضّل لعيد الأم.. اسألي بائع الزهور بما يوصيكِ به وتأكدّي من أن تسألي عن رسوم التسليم، التي ترتفعُ طبعًا خلال فترة عيد الأمّ عن غيرها من الأيّام العادية.

علاجات السبا:

ليس هناكَ أفضل من هدية جلسة تدليك في مركز صحّي فاخر كهدية خاصة للأم. إذا كنت لا تعلمين أيّ مركز أو سبا تختارين، اسألي أحد الأصدقاء أو زملاءكِ في العمل لسماع اقتراحاتهم، أو استعرضي المنتجعات المحيطة بالمنطقة عبر الإنترنت.

عند إجراء الحجز، اسألي عن حزمة ليوم كامل للجلسات أو العلاجات التي تعتقدين أن أمكِ ستستمتع بها - بما في ذلك علاجات الوجه، حمامات الطين والتدليك أو يمكنكِ الحجز وتتركين لأمّكِ مهمة اختيار العلاج بنفسها. اسألي أيضًا عن التدليك الثنائي لكِ ولها أو للثنائي المتزوّج بحيث تستطيع أن تحضر والدك معها.

هدايا لها فقط:

بالطبع أنت تعرفين أمك أفضل، لذلك عند التفكير في الهدية المثالية، فكرّي بهواياتها الشخصية وما تحتاج إليه. إذا كانت تهتمّ بالحدائق، ليس هناك وقت أفضل من الربيع لتقدّمي لها كتابًا جديدًا حول هذا الموضوع، أو لوازم البستنة التي تعلمين أنها تحتاج إليها (انظري أيضًا إلى الهدايا المتعلّقة بالطبخ أو بالصحّة).

اللؤلؤ والمجوهرات الأخرى هي هديّة تقدّر دائمًا أو يمكنك حجز رحلةٍ ما والترتيب لسفرة لطالما حلمت بها.

الحفلات:

أفكار حفلات عيد الأمّ تختلف بين إفطار صغير وحفل في الفناء الخلفي. احرصي على أن تعطي الوقت الكافي للضيوف مع جميع التفاصيل عن المكان والزمان، وخاصة بالنسبة للحفلات العائلية الكبيرة. ثم خططي لقائمة الطعام التقليدية الخاصة بعيد الأم، أو يمكنكِ تقدمة أطعمة أمّكِ المفضّلة على شرفها.

إن لم يكن أمامكِ الوقت الكافي للتخطيط والترتيب للحفلة بنفسك، تحققي من المطاعم المحلية التي تتميّز بتقديم لوائح الطعام الخاصة بالعائلات في عيد الأم. تأكدّي من أن تحجزي في وقت مبكر، أو حاولي الحجز على الإنترنت.

مع القليل من التخطيط، يمكنكِ جعل هذا اليوم الأفضل من أي وقت مضى... بالإضافة إلى الهدية التي ستذكرها أمكِ دائمًا.

المصدر: موقع غير

للمزيد من المقالات:

مجموعة من أجمل الرسائل القصيرة للتهنئة بعيد الأم 2016

6 أفكار لترضي بها زوجتك في عيد الأم

أروع وأجمل ما قاله نزار قباني عن المرأة

هدايا مميزة من "البوابة" بمناسبة اليوم العالمي للمرأة 2016