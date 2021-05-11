هل تشترين هدايا عيد الفطر لعائلتك؟ هل تشترين هدايا عيد الفطر لأطفالك؟ ما هي أفضل هدايا عيد الفطر؟ هل لديك أفكار هدايا عيد الفطر 2021؟

من المؤكد أنكِ بدأتِ التفكير في لائحة أفكار هدايا عيد الفطر 2021 لكن ليس باستطاعتكِ اختيار الأفضل والأجمل منها، يعد عيد الفطر قريب على قلوبنا، والذي ننتظره من العام للعام ببهجته وطابعه المميز في لمّ شمل العائلة، ولكن اختيار هدايا عيد الفطر ليس بالأمر السهل، "موقع البوابة" سيقدم لكم بعض من أفكار هدايا عيد الفطر 2021.

أفضل هدايا عيد الفطر

دعوة أفراد العائلة في مطعم معين أو قضاء يوم في النادي أو رحلة إلى أحد الملاهي أو أحد الشواطئ للاستجمام أو دعوتهم لمشاهدة أحد الأفلام الجديدة في السينما أو أحد مراكز الألعاب والنشاطات الترفيهية المسلية، وستكون هدية مميزة وممتعة لقضاء أيام العيد وفكرة رائعة للكبار والصغار للاستمتاع بالوقت.

إقامة سهرة عائلية مميزة لاستقبال العيد بدعوة جميع الأهل إلى المنزل وإعداد ما يلزم من أطباق ومشروبات لذيذة، ونشاطات وألعاب عائلية خلال السهرة، وزيني المنزل بزينة من وحي العيد تبهج العائلة، وعلقي عبارات التهنئة بقدوم عيد الفطر السعيد.

حلويات عيد الفطر سواءً كانت من صنع يديكِ أو من محلات حلويات العيد، ولفها بطرق مختلفة وتزيينها بورق السلوفان والشرائط الملونة.

للصور العائلية مكانة خاصة لدى أفراد العائلة، يمكنكِ شراء ألبوم للصور أو إطار صور كبير واجمعي فيه صورًا من أفضل اللقطات المميزة من الأعياد السابقة والمناسبات المختلفة في العائلة وأهديها لهم، أو جمعيهم في فيلم فيديو مع أغنية عن العائلة واعرضيها في أثناء تجمعكم العائلي، لتضفي على العيد طابعًا خاصًا وتعززي من الترابط الأسري بينكم وتتركي أثرًا رائعًا داخلهم.

من أفضل هدايا عيد الفطر الفلوس "عيدية" معظم الأشخاص يفضل الهدية أن تكون فلوس حتى يشتروا ما يريدون بدون تقيد.

أفكار هدايا عيد الفطر للكبار

فلوس "عيدية"

سفر

أماكن ترفيهية

حلويات بطبق مرتب

أفكار هدايا عيد الفطر للأطفال

علبة شوكولاتة

كوكيز على شكل هلال ونجمة

ألعاب

قصص ترفيهية

أماكن ترفيهية مثل حدائق وسينما مدينة ملاهي

نقود "عيدية"

هدايا للأم في عيد الفطر