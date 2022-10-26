هدايا وألوان وزهور الذكرى السنوية للزفاف هل تساءلت يومًا ماذا تقدم لشخص ما في الذكرى السنوية للزفاف ؟ سواء كنت تختار شيئًا ما لزوجتك أو لزوجين صديقين، فإن كل عام يحمل أهمية مع موضوع الهدايا والألوان والزهور.

هدايا وألوان وزهور الذكرى السنوية للزفاف

هدية لزوجين آخرين

يعد شراء هدية بمناسبة ذكرى زواج شخص آخر اختيارًا وليس التزامًا لأنه يوم خاص بينهما. ومع ذلك ، قد ترغب في القيام بشيء خاص للأشخاص المقربين منك. سواء اخترت هدية أو قمت بتدوين أفكارك في بطاقة ، فمن الجيد دائمًا الاعتراف بهذا اليوم الخاص.

هدايا وألوان وزهور الذكرى السنوية للزفاف

هدية لزوجتك

إذا كنت أنت وزوجك تحتفلان بعيد ميلادكما ، فإن اختيار شيء يحمل رمزية يضيف عمقًا لهذه المناسبة. إذا كنت تعطي هذا لزوجين تعرفهما ، فأنت تُظهر دعمك لزواجهما.

هدايا وألوان وزهور الذكرى السنوية للزفاف

فيما يلي قائمة بالهدايا التقليدية والحديثة:

الذكرى الأولى: بطاقة ورقية أو ساعة جدار

الذكرى الثانية: شيء قطني أم خزف صيني

الذكرى الثالثة: شيء جلدي أو زجاجي أو كريستالي

الذكرى الرابعة: فاكهة أو زهور أو قماش أو أجهزة كهربائية

الذكرى الخامسة: شيء خشبي أو فضيات

الذكرى السادسة: شيء حديدي أو حلوى أو خشب

الذكرى السابعة: نحاس ، صوف ، أو شيء من هذا القبيل للمكتب

الذكرى الثامنة: البرونز أو الفخار أو الكتان أو الدانتيل

الذكرى التاسعة: الصفصاف أو الفخار أو الجلد

الذكرى العاشرة: قصدير أو الماس

الحادي عشر: حديد أو الأزياء والمجوهرات

الثاني عشر: حرير أو كتان أو لؤلؤ

الثالث عشر: دانتيل أو فرو صناعي

الرابع عشر: عاج أو مصوغات ذهبية

الخامس عشر: أواني زجاجية أو كريستالية أو ساعات

العشرون: شيء خزفي صيني أم البلاتين

الخامس والعشرون: فضة

الثلاثون: لؤلؤة أو ماسة

الخامسة والثلاثون: مرجان أو يشم

الأربعون: روبي أو عقيق

الخامسة والأربعون: ياقوت أزرق

الخمسون: ذهب

الخامسة والخمسون: زمرد

الستون وما فوق: الماس

هدايا وألوان وزهور الذكرى السنوية للزفاف

فيما يلي قائمة بالألوان :

يتم الاحتفال بكل ذكرى بلون مختلف. فيما يلي بعض أهمها:

الذكرى السنوية الأولى: أصفر أو ذهبي

الذكرى الثانية: أحمر

الذكرى الثالثة: ابيض

الذكرى الرابعة والخامسة: أزرق

الذكرى السادسة: بنفسجي

الذكرى السابعة: عقيق يماني (أسود في الغالب ولكن يمكن أن يتضمن ألوانًا أخرى في التصميم الطبيعي)

الذكرى الثامنة: تورمالين (بني غامق وغني وقد يكون له ألوان أخرى في المزيج)

الذكرى التاسعة: لازورد (أزرق غامق وغني)

الذكرى العاشرة: فضي

الذكرى الخامسة عشرة: أحمر

الذكرى العشرون: أخضر

الذكرى الخامسة والعشرون: فضي

الذكرى الخمسون: ذهبي

هدايا وألوان وزهور الذكرى السنوية للزفاف

فيما يلي قائمة بالزهور:

سواء اخترت إرسال باقة أو زهرة واحدة ، فاختر واحدة تدل على الاحتفال بالذكرى السنوية. يمكنك أيضًا إعطاء بطاقة مطبوعة بالأزهار أو تصميم الزهرة على أي هدية تختارها.

فيما يلي قائمة بالزهور لبعض الاحتفالات السنوية الأكثر شيوعًا:

الذكرى الأولى: قرنفل. يرمز إلى الحب النقي والبريء

الذكرى الثانية: زنبق الوادي. يرمز إلى التواضع والتفاني

الذكرى الثالثة: عباد الشمس. يرمز إلى القوة والدفء والولاء

الذكرى الرابعة: الكوبية. يرمز إلى الامتنان والفخر

الذكرى الخامسة: ديزي. يرمز إلى البراءة والنقاء والوداعة

الذكرى السادسة: كالا ليلي. يرمز إلى الانتقال والنمو

الذكرى السابعة: فريزيا. يرمز إلى الثقة والإخلاص

الذكرى الثامنة: ليلك. يرمز إلى مشاعر الحب الأولى

الذكرى التاسعة: طائر الجنة. يرمز إلى العظمة والروعة وغير المتوقع

الذكرى العاشرة: النرجس البري. يرمز إلى الفروسية والحب لشخص واحد

الذكرى الخامسة عشرة: الورد الجوري. يرمز إلى الحب والعاطفة والأمل

الذكرى العشرون: استر. يرمز إلى الصبر والأناقة والحكمة

الذكرى الخامسة والعشرون: إيريس. يرمز إلى الإيمان والرجاء والحكمة والوعد

الذكرى الخمسون: وردة صفراء أو بنفسجية أو مزيج من الاثنين ؛ الوردة ترمز إلى حب طويل الأمد وزواج مزدهر. البنفسجي هو علامة على الالتزام المطلوب للزواج الطويل.

هدايا وألوان وزهور الذكرى السنوية للزفاف

أفكار الهدايا

عند اختيار هدية ، يمكنك استخدام القائمة أعلاه للحصول على أفكار ، ولكن لا يتعين عليك إنفاق الكثير من الأموال أو شراء هدايا رخيصة كل شيء يعتمد على الرمزية بالمعنى الحرفي. استخدم الاقتراحات كنقطة بداية وكن مبدعًا. على سبيل المثال ، في سنوات الالماس ، قد يكون العنصر على شكل الماس أو صندوق مجوهرات جميل لتخزين الماس.

فيما يلي بعض الأفكار الإبداعية للهدايا :

الورق: تذاكر (ورقية) لأوبرا أو مسرحية أو فيلم

القطن: مجموعة من الملاءات أو المفارش القطنية عالية الجودة

الكريستال: إناء من الكريستال أو ستيمواري

الأجهزة الكهربائية: آلة إسبريسو أو صانع كابتشينو لمحبي القهوة أو ماكينة حلاقة الثلج للاحتفال بالذكرى الصيفية

المعادن: إطارات صور مصنوعة من المعدن مع صورة تعني شيئًا أو سلسلة مفاتيح أو ساعة أو سحرًا أو مجوهرات

الجلد: حقيبة أو حقيبة يد جلدية في عطلة نهاية الأسبوع ، أو بطاقة أمتعة جلدية مخصصة ، أو الوقايات منقوشة بتاريخ الذكرى السنوية ، أو حقيبة أدوات الزينة الجلدية، أو حقيبة جلدية للكتاب المقدس

الماس: علبة مجوهرات ، ماس أو ساعة

الحلوى: علبة حلوى ، آلة صنع حلوى ، نافورة شوكولاتة ، أو حلوى الورد

المعدات المكتبية: طابعة صور

اللؤلؤ: عقد أو سوار أو خاتم أو أي شيء مصنوع من الصدف

المرجان أو اليشم: المجوهرات أو أي شيء من ألوان المرجان أو اليشم

الياقوت أو العقيق: خاتم ياقوت أو عقد من العقيق أو أي شيء باللون الأحمر الغامق

القصدير: مجموعة أكواب من الصفيح أو مزهريات ريفية أو لوحة منقوشة أو صينية تقديم

الفراء الصناعي: حقيبة يد ، قفازات ، قبعة

هدايا وألوان وزهور الذكرى السنوية للزفاف

الهدايا الإضافية (أضف سحرًا جديدًا لكل ذكرى سنوية)

إلبوم الصور.

أطباق التقديم.

أواني الزهور.

أساور.

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