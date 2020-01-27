هذا هو السبب وراء تجشؤك بعد التمرين

تخيل هذا السيناريو. أخيرًا وجدت نفسك في روتين تمرين جيد ولديك دافع شديد للتمدد وخسارة الوزن.

ولكن بمجرد ان تنحني وتمدد جسمك لأداء هذا التمرين ، فإنك تتجشأ.

كما هو امر محرج أو غريب، ولكن يمكن أن يحدث هذا لأي شخص. ولكن هل تتساءل لماذا؟

لماذا يحدث هذا؟

أولا ، التجشؤ أمر طبيعي للغاية ويحدث عندما يحاول الجسم إطلاق الهواء الزائد الموجود داخل الجهاز الهضمي. في حين أنها عادةً ما تكون عملية صامتة (لا تحدث ضجيجًا) ، إلا أنها قد تكون محرجة جدًا أثناء مواقف معينة ، على سبيل المثال ، عندما تقوم بالتمرين.

عند التمرين، يحدث الكثير من تدفق الدم داخل الجسم ، وبذلك ينتقل الدم عبر الأعضاء الرئيسية في الجهاز الهضمي ، بما في ذلك المعدة والأمعاء ، حيث تحدث عملية الهضم على قدم وساق. الآن ، عندما ينتقل الدم ، فإنه يضعف العملية الهضمية ويؤدي إلى بعض مشاكل الجهاز الهضمي غير السارة ويخلق فراغًا من نوع ما ، يؤدي إلى مشاكل مثل التجشؤ. من المحتمل أيضًا أن يحدث هذا عند تناول شيء ثقيل على المعدة، قبل التمرين مباشرة. ومن ثم ، يُقال إنك تحتاج إلى توقيت الأطعمة بشكل صحيح ، وجعلها متزامنة مع روتين التمرين.

يمكن أن يحدث التجشؤ المفرط وغير المرغوب فيه أيضًا عند تناول شيئًا من الخضار الكبريتية التي تسبب الانتفاخات ، مثل الفاصوليا والخضروات والقمح والغلوتين أو المشروبات الغازية. مرة أخرى الجفاف ، هو سبب رئيسي للمشاكل ، إلى جانب تناول الأطعمة التي تستغرق وقتًا أطول للهضم من قبل الجسم.

يقول الخبراء أيضًا أن هناك عوامل أخرى قد تؤدي إلى التجشؤ. إذا كنت تميل إلى شرب القهوة مباشرة قبل التمرين أو بعده ، فقد يؤدي ذلك إلى حدوث خلل في صحة المعدة وتهيج بطانة المعدة ، خاصة لدى أولئك الذين لديهم معدة حساسة.

كيفية الوقاية منه؟

مرة أخرى ، التجشؤ غير ضار إلى حد كبير ويمكن التعامل معه بطريقة سهلة ، طالما أنك تضع بعض الأشياء في الاعتبار. حاول ضبط عاداتك الغذائية مع مراعاة ما تشربه قبل التمرين. أيضًا ، كقاعدة عامة ، حاول تقييد الأطعمة التي تسبب التجشؤ في المقام الأول ، إذا كان لديك معدة حساسة. يمكن إجراء تغييرات نمط الحياة يساعد أيضًا في التعامل مع هذه المشكلة.