هذا هو سر جمال النساء الأتراك

تُعرف النساء التركيات بجمالهن واهتمامهن البالغ بالمظهر، ولعل ذلك السبب في هوس النساء والفتيات في جميع أنحاء العالم بتقليدهم.

وبالنسبة لطريقتهم الساحرة في حماية البشرة و نعومتها وبريقها المذهل، تلجأ التركيات دائمًا لمزيج بسيط يجمع بين "العسل والليمون"، وبالرغم من أن المكونين معروفين في جميع أنحاء العالم بفوائدهم الصحية والجمالية، إلا أن النساء التركيات دائمًا ما يستخدمونه في أقنعة البشرة الخاصة بهم.

ونقلاً عن "موقع حلوة" تقوم التركيات باستخدام هذين المكونين ( العسل والليمون) بشكل منتظم في قناع الوجه الذي يعتمد على ملعقة كبيرة فقط من العسل العضوي ونصف ليمونة.

يتم خلط المكونات جيدًا ووضعها في زجاجة زجاجية ثم حفظ المزيج في الثلاجة لمدة يوم.

وفي اليوم التالي، ضعي قناع الوجه البارد على وجهك واتركيه لمدة 15 دقيقة، اغسلي بعد ذلك وجهك بالماء الدافئ.

عند استخدام هذا القناع بانتظام، ستشاهدين توهج بشرة وجهك و لمعانها وبريقها.

ويعمل قناع العسل والليمون بشكل رائع على علاج فرط التصبغ، كما أنه منظف رائع للوجه ويقوم بإزالة الزيوت الزائدة، وبسبب طبيعة الليمون الحمضية والمقشرة في نفس الوقت، فهو مثالي للبشرة الدهنية.

ويعتبر العسل فعال في علاج حب الشباب وينظف المسام المسدودة، بالإضافة إلى منع تراكم البكتيريا التي تزيد من تكوين حب الشباب.

كما يمتلك العسل خصائص مضادة للأكسدة تمنح اللمعان للبشرة وتؤخر الشيخوخة، ومع التقدم في السن، يتناقص إنتاج الكولاجين في الجلد، ويعتبر العسل مفيد في ذلك الصدد.

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