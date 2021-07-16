استخدامات الملح في تنظيف المنزل

يعتبر الملح مكوناً لا غنى عنه في جميع المنازل ليس فقط من اجل الطهي ولكن من أجل التنظيف ايضاً فالملح يتميز باستخداماته المتعددة في التنظيف والتعقيم.

لذلك نقدم لكِ تقريراً كاملاً عن الأشياء التي يجب تنظيفها بالملح داخل منزلك:

تنظيف البيض المكسور:

من حوادث الطبخ العادية هو سقوط البيض وانكساره على الأرض مما يتسبب في رائحة غير مرغوب فيها وبقعة يصعب إزالتها ولكن ببساطة شديدة يمكنكِ رش كمية من الملح على بقايا البيض المكسور وتركها لمدة دقائق ثم ازيلها بالمنشفة الورقية.

ازالة بقع المكواة:

تلتصق بعض الملابس بالمكواة عند كيها مما يتسبب في وجود بقع على سطح المكواة وللتخلص منها، شغلي المكواة على درج حرارة عالية وعندما تسخن قربي من البقعة ورقة جريدة وفوقها كمية من الملح وحركي المكواة بشكل دائري فوق كمية الملح وحينها سيمتص الملح البقع الملتصقة بالمكواة ويتركها على الورقة.

تنظيف احمر الشفاة من على الزجاج:

عند تناول المشروبات ينطبع احمر شفاهك على الاكواب الزجاجية كل ما عليكِ هو فرك هذه البقعة بكمية من الملح عند غسل الكوب.

تنظيف لوح التقطيع:

عند تنظيف لوح تقطيع الخضروات واللحوم الخشبي عليك بوضع كمية من الملح على سطحه وذلك بعد فركه بنصف ليمونة وتركه لمدة 15 دقيقة ثم افركي لوح التقطيع بالليمون مرة اخرى حتى تضمني نظافته وتعقيمه من البكتيريا والفيروسات.

إطفاء الحرائق:

إذا نشبت النيران في أحد الأواني، فالماء لن يطفئها في الكثير من الحالات لذلك كل ما عليك هو سكب جرة الملح فوق الآنية المحترقة حتى تخمد النيران فالملح سيعيق وصول الاكسجين للنار فتنطفأ بسهولة.

غسيل الإسفنجات:

نستخدم الإسفنجة في غسيل الصحون ولكن هذه الإسفنجة يجب تطهيرها وتنظيفها بشكل دائم والملح يضمن لك ذلك، بوضع الإسفنجة في كوب من الماء مضاف إليه كمية من الملح طوال الليل واستخدميها مرة أخرى في الصباح وعليكِ بتكرار هذا الامر مرة واحدة اسبوعياً على الأقل.

إزالة السدد:

إذا واجهت سدد في صرف أو بالوعة المنزل، استخدمي هذا الخليط لإزالته وهو مزج ربع كوب من الملح مع ربع كوب من صودا الخبز واسكبيه في البالوعة ومباشرة اسكبي ورائه نصف كوب من الخل وبعدها كمية من الماء الساخن وخلال مدة لا تزيد عن 15 دقيقة ستتخلصين من السدد.

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