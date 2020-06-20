هذه الأطعمة تخلصك من السموم المتراكمة داخل الجسم

تنظيف الجسم من السموم عامل أساسي للتمتع بصحة جيدة. تتراكم السموم والترسبات داخل الجسم عبر الأيام لعدة أسباب منها الأغذية المعلبة والمحفوظة، استخدام زيت القلي أكثر من مرة، المواد الحافظة، قلة الحركة والضغوط النفسية والعصبية. حاولي الابتعاد عن نمط الحياة الغير صحي، داومي على شرب الماء وتناولي بعض من الخضروات والفواكه الطازجة من حين لآخر.

الأطعمة التي يمكنك استخدامها للتخلص من السموم المتراكمة داخل الجسم:

الخضروات:

الخضار الورقية: وخاصة الخضراء اللون مثل البروكلي والخضروات الورقية مثل السبانخ والكرنب. هذه الخضروات تحتوي على الألياف التي تساعد في عملية الهضم وبالتالي تساعد في التخلص من السموم المتراكمة داخل الجسم. للحصول على أكبر فائدة من هذه الخضروات يفضل تناولها غير مطهية.

الثوم: يحتوي الثوم على مضادات الأكسدة المقاومة للسموم، كما يحتوي على مادة كيميائية تسمي الأليسين وهذه المادة لها القدرة على تكوين مركب يقتل البكتيريا الضارة داخل الجسم. الثوم معروف أيضاً بقدرته على خفض الكوليسترول وضغط الدم.

البصل: وخاصة البصل الأحمر، يحتوى البصل علي أحماض أمينية لها القدرة على تحويل السموم الى مواد قابلة للذوبان في الماء فيسهل على الجسم التخلص منها.

الجزر: عصير الجزر يحتوي على كمية كبيرة من مضادات الأكسدة التي تقضي على السموم داخل الجسم.

الأرضى شوكي: يحتوي على منشط للكبد.

البنجر او الشمندر : من أفضل منظفات الجسم من السموم فهو يحتوي على فيتامينات، معادن ومضادات الأكسدة.

الليمون: من أفضل منظفات الجسم من السموم نتيجة لاحتوائه على نسبة عالية من فيتامين سي وحمض الستريك.

الفواكه:

التفاح: هناك بعض الأنظمة الغذائية التى تعتمد بصورة كلية على التفاح، ولذلك لأنه غنى بالألياف، فيتامين سي وحمض الفوليك والعديد من مضادات الأكسدة.

الجريب فروت والبرتقال: تحتوي هذه الحمضيات على كميات هائلة من فيتامين سي، كما انها تحفز التمثيل الغذائي في الجسم.

الرمان: يحتوي على كمية كبيرة من مضادات الأكسدة، فيتامين أ، سي، حمض الفوليك والحديد. نتيجة احتواء الرمان على هذه المواد فهو يساعد على تحسين مظهر البشرة.

الأناناس: يحتوي على المنجنيز والنحاس وهي معادن تعمل كمزيلات للسموم من الجسم.

البذور والتوابل:

اللوز والجوز: 70 جرام من أي منهما يومياً تمدك بكمية مضادات الأكسدة التي يحتاجها الجسم في اليوم.

بذور الكتان: غنية بالأوميجا -3 وهو حمض دهني يساعد على نمو الخلايا بشكل صحي. بالإضافة الى بذور السمسم، القرفة، الزنجبيل، الفلفل الحار، الريحان.

الشاي الأخضر: يحتوي على مضادات الأكسدة التي تمنع تكسر البروتين والحمض النووي وتكون مركبات ضاره فى داخل الجسم.

مسحوق الكركم: يتمتع بخواص مضادة للالتهاب ومقاومة للعدوى.