هذه الاختلالات الهرمونية 3 قد تصيبك بضبابية الدماغ

هل حدث ونهضت فجأة فبدأت تشعر بالدوار والنسيان؟ لفترة من الوقت ، رأسك يبدأ بالدوران وتشعر بالضعف؟ هذا هو المعروف باسم "ضبابية الدماغ" ، والتي يمكن أن تأتي في أي مكان وفي أي وقت.

"ضبابية الدماغ" هي حالة طبية ، يمكن أن تؤدي إلى التشويش ، وفقدان التركيز ، وعدم الانتباه، وضعف مستوى التركيز ، ويمكن أن تدمر مستوى الإنتاجية لديك. إذا كنت قد جربت ذلك من قبل ، فقد تعلم أن ضبابية الدماغ هي الأسوأ، وأحد الأسباب الرئيسية لهذا الاختلال هو عدم التوازن الهرموني. عندما تكون الهرمونات الموجودة في جسمك في حالة توازن ، يمكنك التركيز بطريقة أفضل ، لكن عندما تكون منخفضة قليلاً ، يمكن أن يؤدي ذلك إلى تعطيل وظيفة الجسم بالكامل. لذلك ، إذا احرص على فحص مستويات الهرمونات الثلاثة التالية:

الغدة الدرقية

يمكن أن يسبب انخفاض مستويات الغدة الدرقية اعاقة لأداء عقلك. إذا لم تنتج الغدة الدرقية ما يكفي من الهرمونات ، فقد يؤدي ذلك إلى النسيان وصعوبة التفكير بوضوح. بسبب انخفاض مستوى الغدة الدرقية ، يبدأ الدماغ في معالجة الأمور ببطء وتقلص حركة الدماغ الانعكاسية. يمكن أن يؤدي عدم التوازن في مستوى الغدة الدرقية إلى ضعف في الإدراك وزيادة الوزن والضعف والاكتئاب والتهيج وعدم تحمل البرودة.

الكورتيزول

يشعر الجميع بالحزن والتوتر من حين إلى آخر ، ولكن إذا كانت هذه حالة شبه يومية ، فقد يكون هذا هو السبب في شعورك بالضعف. الكثير من التوتر ينتج هرمونات الكورتيزول ، مما يؤدي إلى ضبابية في المخ. يجب أن يكون مستوى الكورتيزول متوازنا بشكل جيد حيث أن كل من مستويات الهرمونات المرتفعة والمنخفضة يمكن أن تؤثر على صحتك العامة. يمكن أن يؤدي تعطيل هرمونات التوتر إلى القلق والاكتئاب ومشاكل في الذاكرة. علاوة على ذلك ، يمكن أن يضر الميتوكوندريا (قوة الخلية) ، مما يجعلك تشعر بالضعف وانخفاض الطاقة.

الإستروجين والبروجستين

يعد ضبابية الدماغ شائعًا جدًا عند النساء في سن 40 عامًا. ويرجع ذلك إلى تقلب مستويات هرمون الاستروجين والبروجستين. قد يؤدي التقلب في كل من هذه الهرمونات إلى صعوبة التركيز على عملك. يمكن أن يؤدي عدم التوازن الهرموني إلى مشاكل أخرى مثل زيادة الوزن وتقلب المزاج والتعرق الليلي وقلة الرغبة الجنسية.