هذه الحركات تجعلك تبدين يائسة في العلاقة

لا تريد أي امرأة أن تبدو يائسة، فهو امر محرج وفي كثير من الأحيان يؤدي ذلك إلى نفور الرجل وغضبه ويقوض مزايا المرأة ويقلل من شأنها، ونقلاً عن "موقع حلوة" احرصي على تجنب هذه الحركات التالية:

الرسائل النصية المزدوجة

تجنبي ارسال رسالة نصية ثانية تقول نفس الشيء مثل الرسالة الأولى، فهو يجعلك تبدين وكأنك ليس لديك أي شيء آخر لتفعليه سوى انتظار رد الطرف الآخر، مما يجعلك تبدين يائسة.

الاهتمام أكثر من اللازم

على الرغم من أن الصراحة سمة جيدة، إلا أن لعبة المواعدة والاعجاب تتطلب بعض المكر، وللأسف إذا أظهرت أنك مهتمة بشدة بالرجل ومتمسكة به في بداية العلاقة قد يؤدي ذلك إلى نفوره.

شراء الهدايا

من الطبيعي أن ترغبي في إظهار عواطفك تجاه الشخص الذي اثار اعجابك، ولكن تجنبي شراء الهدايا وإنفاق الكثير من المال عليه في البداية على الأقل لأن ذلك قد يجعلك تبدين وكأنك تحاولين شراء حبه.

البحث عن معلوماته وإخباره بذلك

أصبح البحث عن معلومات الآخرين على غوغل أمر شائع للغاية، وخاصة فيما يتعلق بالمواعدة، ولكن إذا اتبعت هذا السلوك غير المحبب، لا تجبريه بذلك أو تكرر المعلومات التي اكتشفتها عنه سواء بقصد أو بدون قصد، لأن ذلك سيظهرك كمخادعة.

الصراحة المبالغ فيها

يحب الرجال عدم الاضطرار إلى توقع مشاعرك، ولكن احرصي على ألا تقدمي قدر مبالغ فيه من المعلومات، فعلى سبيل المثال اخبار شريكك بأنكِ لست من محبي الطعام التايلاندي مقبول، ولكن إخباره بأن ذلك يرجع إلى تسببه في الغازات امر غير مقبول.

علاقات البوابة: نصائح لمساعدتك في التعامل مع القلق الاجتماعي

علامات تكشف أن شريكِ يتجاهلك ويلعب بمشاعرك