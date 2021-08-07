علامات تكشف أن شريكِ يتجاهلك ويلعب بمشاعرك

تتطلع المرأة دائمًا في علاقتها العاطفية إلى الشعور بالرومانسية والحب دومًا مهما مر الوقت ولكن في بعض الأحيان، قد تكونين مع الرجل الخاطيء، وقد لا تفهمين ما يشعر تجاهكِ لأنه يميل إلى إعطاء إشارات مختلطة، ففي بعض الأحيان يكون حريص جدًا على التحدث إليك، بينما في بعض المناسبات، تشعرين كما لو يتعمد أن يضايقك أو يلعب بمشاعرك.

وإذا كان شريككِ يتجاهلك أكثر مما يهتم بكِ، فمن المحتمل أنه لا يحبك وخاصة إذا كنتِ تشعرين كثيرا بالإهمال والتجاهل .. وفيما يلي مجموعة من العلامات التي تشير أنكِ ليس من أولوياته ويتلاعب بمشاعرك:

لا يرد على مكالماتك ورسائلك في الوقت المحدد

عندما تراسلينه، لا يرد على الفور، فقد يكون مشغولًا في بعض الوقت بحيث لا يتمكن من الرد على رسالتك على الفور، ولكن إذا كان دائمًا ما يخبرك أنه مشغولًا بشيء ويتحجج بأي شيء، فقد يكون الأمر في غير صالحكِ

لا يبذل أي جهود إضافية

إذا كنتِ دائمًا من يبذل جهدًا لمواصلة المحادثة، ولا يبدأ أبدًا بالمحادثة ولا يبدي اهتمامًا بحديثك، فقد تكون علامة واضحة أنكِ ليس من أولوياته.

يتجاهلك

عندما تتصلين به أو تقابلينه في الأماكن العامة، فإنه يبذل قصارى جهده لتجاهلك بدلاً من مجرد الاعتراف بوجودك، وإذا لم يقابلك بالحماس واللمعان في عينيه، فربما لا يكون مهتمًا بكِ.

لا يهتم بمعرفة المزيد عنك

عندما تتحدثين معه يكون الحديث دائمًا عنه وعن اهتماماته وتطلعاته، ولا يسألك أبدًا عن مشاعرك وأفكارك أو خططك للمستقبل، ففي الغالب تكون محادثة من جانب واحد.

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