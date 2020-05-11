هذه الطرق لتأجيل موعد الدورة الشهرية في رمضان

في أغلب الأحيان قد تشعر الفتاة بالإحباط بسبب اقتراب موعد الدورة الشهرية والذي قد يصادف في شهر رمضان المبارك مما يجعلها تفطر في هذا الشهر الفضيل.

الدورة الشهرية هي مجموعة من التغيرات الجسدية والفسيولوجية التي تحدث للإناث عند مرحلة البلوغ، وتكون مصحوبة بالعديد من العلامات، ومنها: الصداع، وآلام في أسفل منطقة الظهر، وتعب عام، وإفرازات مهبلية، وألم شديد أسفل البطن، وآلام في منطقة الثدي، والانفعال الشديد، والتوتر، مما يتطلب توفير الراحة، والتغذية الصحية، بالإضافة إلى المحافطة على النظافة.

وقد ترغب بعض الإناث بتأجيل موعد دورتها الشهرية، بسبب رغبتها بالسفر، أو المشاركة بمناسبة ما، أو في شهر رمضان، من أجل إكمال الصيام، ومن الممكن تأجيلها عن طريق اتباع هذه الطرق الطبيعية:

1- هرمون البروجسترون: وذلك عن طريق تناول حبتين من هرمون البروجسترون في النصف الثاني من الشهر، ومن المفضل استخدامها بعد مراجعة الطبيب.

2- البردقوش: وذلك عن طريق تناول كوبين من مغلي البردقوش، مما يخفف آلام الطمث، كما أنه ينظم هرمون البرولاكتين المسؤول عن انتظام الدورة الشهرية، وذلك لاحتوائه على زيوت طيارة، ومركب الثيمول، والكافاكرل، وحمض الروزمارينيك، وفلافونيدات.

3- الرياضة: وذلك عن طريق تخسيس الوزن من خلال ممارسة التمارين الرياضية بشكلٍ يومي ولمدة نصف ساعة، مما يؤدي لتغيير الهرمونات في الجسم، وبالتالي تأخير الدورة الشهرية عن موعدها.

4- العدس والحبوب: وذلك عن طريق تناول الأطعمة التي تحتوي على الحبوب والعدس. الأطعمة الغنية بفيتامين ب6: وذلك عن طريق تناول بعض أنواع الأطعمة التي تحتوي على فيتامين ب6، مثل: الدجاج، والسلمون، والجزر، والفواكه المجففة.

5- هرمون الروجيسترون والإستروجين: وذلك عن طريق تناولهما معاً على شكل أقراص، من خلال تناولها يومياً.

6- خل التفاح: وذلك عن طريق وضع أربع ملاعق كبيرة من خل التفاح في كوب من الماء، وتناوله مرتين؛ مرة بعد الإفطار، والأخرى بعد السحور.

7- منقوع السواك: وذلك عن طريق مزج خمسة أعواد من السواك في لتر ونصف من الماء، ووضعه في زجاجة، ثم تناوله مرتين في اليوم لمدة أسبوع قبل موعد الدورة.

8- عصير الليمون: وذلك عن طريق تناول كوب من عصير الليمون يومياً على وجبة السحور.

9- تناول الأدوية: الأدوية الهرمونية والتي تباع في الصيدليات وتعمل بشكل فعال في تأجيل موعد الدورة الشهرية إلا أنه ينصح بالابتعاد عن تناول متل تلك الحبوب بشكل دائم لأنها تحمل بعض الآثار الجانبية السلبية على الجسم.

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