أسباب قلة دم الدورة الشهريّة وطرق تنظيمها

هل تعانين من آلام شديدة أثناء أو قبل الدورة الشهرية؟ هل تشعرين بالتوتر من تناول المسكنات وتفضلين التخلص من هذه الآلام بطرق طبيعية؟ هل تعانين من قلة دم الدورة الشهرية؟ هل دورتك الشهرية منظمة؟

إليكِ أهم الطرق لتنظيم الدورة الشهرية:

1- حبوب منع الحمل التي تُستخدم لعلاج متلازمة المبيض متعدِّد الكيسات، ويُمكن استخدامها في العديد من الحالات لتنظيم الدورة الشهريَّة.

2- علاج سوء التغذية أو القهم العصابي يتطلب الحفاظ على تغذية مفيدة.

3- بالإضافة إلى المعالجة النفسيَّة واستشارة طبيب نفسي.

4- أما إذا كان عدم انتظام الدورة الشهريَّة نتيجة للنشاط البدني الزائد، فيجب العمل على التقليل من النشاط البدني، والقيام به بشكل معقول.

5- أمراض الغدة الدرقيَّة تحتاج للمعالجة بالأدوية المضادة للغدة الدرقيَّة أو هورمونات الغدة الدرقيَّة، وفقاً للمرض المصابة به المرأة. وقد تحتاج المرأة للمعالجة الجراحيَّة لأمراض الغدة الدرقيَّة.

6- أورام الغدة النخاميَّة تستجيب للعلاج بالأدوية الناهضة للدوبامين (Dopamine Agonist) التي تؤدي لخفض إفراز البرولاكتين، ما قد يؤدي لانتظام الدورة الشهريَّة. وبعض أورام الغدة النخاميَّة تحتاج للمعالجة الجراحيَّة.

7- لا يُمكن معالجة الأمراض الوراثيَّة، لكن بعض التشوهات الخلقيَّة في الجهاز التناسلي النسائي يُمكن علاجها بالمعالجة الجراحيَّة.

7 طرق لتنظيم الدورة الشهرية

11 سبب لـ قلة دم الدورة الشهريّة

وهناك أسباب كثيرة يمكن أن تسبّب قلة دم الدورة الشهريّة، منها ما قد يعني وجود مشكلة، ومنها ما هو طبيعي، من الأسباب التي قد تكون وراء قلة دم الدورة الشهريّة ما يأتي:

1- العمر: قد يكون دم الدورة الشهرية قليلاً لدى النساء اللاتي قاربنّ على سن اليأس، بسبب تأثير الهرمونات حيث يقل إفراز هرمون الإستروجين، وكذلك لدى الفتيات الصغيرات عند بداية حدوث الدورة الشهرية لأول مرة.

2- الحمل: من المتعارف عليه أن الدورة الشهرية تنقطع عن حدوث الحمل، لكن يمكن أن تلاحظ المرأة نزول قطرات من الدم لمدة يومين أو أقل، وقد تظن المرأة أنه دم الدورة الشهرية، لكن من الممكن أن يكون هذا الدم هو الدم الناتج عن زراعة البويضة المخصّبة في جدار الرحم.

3- وزن الجسم والتغذية: وزن جسم المرأة تأثير في الدم المتدفق أثناء الدورة الشهرية، فخسارة الوزن واكتسابه بسرعة يمكن أن تؤدي إلى اختلال في الدورة الشهرية، بالإضافة إلى النساء ذوات الوزن المنخفض يمكن أن يعانين من اختلال في الدورة الشهرية.

4- الرضاعة الطبيعية: لن تعود الدورة الشهرية عند المراة بعد إنجابها مباشرة إذا كانت مرضعة، حيث يعمل الهرمون الذي يساهم في إدرار الحليب على منع عملية التبويض، وتأخير قدوم الدورة الشهرية، ولكن الرضاعة الطبيعية لا تعني عدم إمكانية حدوث حمل، لذلك إن كانت المرأة مرضعة ولاحظت نزول قطرات دم، فيمكن أن تكون هذه القطرات نتيجة زرع البويضة المخصّبة في بطانة الرحم، لذا من الجيد القيام بفحص حمل.

5- اضطرابات الأكل: من الأمثلة على اضطرابات الأكل فقدان الشهية العصبي والنهام العصبي، والنساء اللاتي يعانين من اضطرابات الأكل يمكن أن يكون دم الدورة الشهرية عندهن قليلاً، لأن هذه الاضطرابات يمكنها أن تؤدي إلى انخفاض الوزن، مما يؤثّر في الهرمونات التي تنظّم الدورة الشهرية.

6- وسائل تنظيم الحمل: يمكن أن يكون السبب وراء قلة دم الدورة الشهرية استخدام موانع الحمل، حيث إن بعض موانع الحمل تعمل عن طريق منع تحرير البويضة من المبيض، وتكون هذه الموانع على شكل حبوب أو حلقات أو لاصق، أو حقنة أو لولب داخل الرحم، وعندما لا يتم تحرير البويضة، فإن الرحم لا يشكل بطانةً سميكةً، وبالتالي ينزل دم الدورة الشهرية أقل وأخف من المعتاد.

7- الضغوطات الحياتية والتوتر: يتأثر الدماغ عند التعرّض للضغوطات الحياتية، وهذا بدوره يؤثّر في الهرمونات المنظّمة للدورة الشهرية، وبالتالي يمكن أن تكون الدورة غير منتظمة أو أخفّ من المعتاد عند النساء اللاتي يعانين من الضغوطات. ويُفترض عند تخلص المرأة من الضغط أن تعود الدورة منتظمة كما كانت.

8- المبالغة في ممارسة الرياضة: تتعرض النساء الرياضيّات للضغط، ويستهلكن الكثير من الطاقة، كما أن أوزانهنّ قليلة، وهذا بدوره يؤدي إلى تغيرات في الدورة الشهرية.

9- أمراض الغدّة الدرقية: تؤثّر أمراض الغدّة الدرقية في الدورة الشهرية عند النساء، حيث إن فرط نشاط الغدة الدرقيّة قد يؤدي لنزول كميات قليلة من الدم أثناء الدورة الشهرية، وأحياناً غياب الدورة الشهرية.

10- الحمل خارج الرحم : ويعدّ هذا السبب من الأسباب الخطيرة والتي تستلزم مراجعة طبيب مختصّ، ويمكنها أن تهدّد حياة الأم، حيث إن الحمل خارج الرحم يمكنه أن يسبّب نزول دم كثيف أو خفيف أثناء الدورة الشهرية.

11- متلازمة تكيّس المبايض: قد يكون سبب عدم انتظام الدورة أو انقطاعها عند بعض النساء هو إصابة المرأة بمتلازمة تكيّس المبايض؛ حيث إن هذه المتلازمة تنتج بسبب حدوث عدم انتظام في الهرمونات، وإلى جانب عدم انتظام الدورة الشهرية، يمكن أن تعاني المرأة المصابة بالمتلازمة من حب الشباب، والسمنة، وزيادة الشعر غير المرغوب فيه خاصة في منطقة الوجه، كما أنها قد تعاني من العقم.

كيف تخففين ألم الدورة الشهرية؟

-وضع فوطة ساخنة على منطقة الحوض .

-عمل مساج لمنطقة الظهر.

-تناول بعض الخضروات والفواكه.

-ممارسة الرياضة قبل وعد الدورة.

أما طرق علاج ألم الدورة الشهرية الشديد:

-استخدمي الادوية المضادة لمادة البروستاجلاندين التي تسبب انقباض الرحم مثل الايبورفين والاسبرين مع بداية الإحساس بالألم .

-استخدمي القربة الدافئة على منطقة أسفل البطن.

-تجنبي تناول الأطعمة والمشروبات التي تحتوي على الكافيين.

-دلكي مناطق الألم بلطف.

ماذا تقول الدورة الشهرية عن صحتك؟

الدورة الشهرية: بين الأسئلة والأجوبة