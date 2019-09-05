هذه هي أكثر الأبراج تسامحًا

التسامح جزء لا يتجزأ من أي علاقة مُحبة، فبدونه لا يمكن أن تستمر أي علاقة إنسانية، ولكن القدرة على التسامح تتفاوت قوتها من شخص لآخر، حيث نجد البعض أكثر قدرة على غفران أخطاء الآخرين في حقهم، ووفقا لمجلة "ريفيف زون"، الأبراج التالية هي الأكثر تسامحًا:

برج الحمل: 21 مارس - 19 أبريل

رغم طبيعته الغاضبة، إلا أن الحمل متسامح للغاية، فعلى الرغم من سرعة استيائه من أتفه الأسباب، ولكن قلبه الطيب يدفعه لمنح فرصة ثانية، ولكن لا تتوقعي منه أن يمنح من أخطأ في حقه فرصة ثالثة.

برج السرطان: 21 يونيو -22 يوليو

لا يمانع ابن برج السرطان منح من أخطأ في حقه فرصة أخرى إذا أبدى ندمه على ما فعله، ولكنه يتوخى الحذر في التعامل مع من خدعه سابقًا، فحتى إذا سامحه، لن يثق فيه مرة أخرى.

برج الميزان: 23 سبتمبر -22 أكتوبر

مثل السرطان، قد يسامح ابن الميزان ويغفر لمن أساء إليه، ولكنه لن يثق به مرة أخرى، فسيعود ليدردش ويتحدث معه، ولكنه لن يأتمنه على أي سر أو معلومة حساسة، وطريق استرداد ثقته طويل وشاق.

برج القوس: 22 نوفمبر -21 ديسمبر

القوس إيجابي وينظر إلى السمات الإيجابية في الآخرين، وقد يوبخ من يسيء إليه لبعض الوقت قبل أن يسامحه في النهاية، لتستمر علاقتهما في النمو.

برج الحوت: 19 فبراير -20 مارس

ربما يكون الحوت أكثر الأبراج تسامحًا، فهو يكون علاقات قوية تستطيع احتمال الكثير من الصعاب، وعندما يثق في الآخرين، تكون هذه الثقة مبنية على أساس متين، كما يميل لمسامحة من أخطأ في حقه من المقربين حتى ولو كرر نفس الإساءة.

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