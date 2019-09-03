عند اختيارك وصيفات عُرسك.. صاحبات هذه الأبراج هنّ الأفضل!

من بين مختلف أبرز تفاصيل الزفاف، يعد اختيار الوصيفات من أهمها، وسواء كانت وصيفتك هي صديقتك المقربة أو شقيقتك، من الهام التركيز في اختيارك، لأن الوصيفة تُسند إليها الكثير من المهام المتعلقة بزفافك حتى قبل موعد إقامته، لذا يتعين عليكِ اختيار وصيفات داعمات لا يزدن من توتركِ في ذلك اليوم، فهو أمر أنتِ في غنى عنه.

لذا وحتى لا تحتاري، نقدم لكِ من مجلة "إليت ديلي" قائمة أبراج تشكل صاحباتها أفضل الوصيفات:

السرطان (21 يونيو -22 يوليو)

تتميز صاحبة برج السرطان بعاطفتها وقلبها الطيب وشخصيتها المحببة أيضًا، لذا تعد مثالية لدور الوصيفة، لأنها ستدعمك وتكون بجانبك طوال الوقت وخاصة فيما يتعلق بتجهيزات زفافك، وحتى أثناء الحفل ستكون حريصة على أن يتم كل شيء على أكمل وجه وكما تحبين، وذلك يرجع إلى طبيعتها التي تهتم بسعادة الآخرين وإرضائهم، فضلًا عن كونها صديقة وفية.

الميزان (23 سبتمبر -23 أكتوبر)

احرصي على أن تكون إحدى وصيفاتك من برج الميزان، فمن نفس الاسم، تكتسب صاحبة هذا البرج صفة الاتزان والمرونة من برجها، وهو أمر ستكونين بحاجة إليه بشدة أثناء تحضيرات عُرسك وفي يوم الزفاف أيضًا، لأن سيدة الميزان ستساعد في الحفاظ على هدوء الأجواء وإبعادك عن الدراما، بالإضافة إلى قدرتها على حل المشاكل مع إرضاء مختلف الأطراف.

الجدي (ديسمبر 22 -19 يناير)

على الرغم من أن أنثى برج الجدي حازمة وجدية بعض الشيء، إلا أن ذلك يجعلها تنفذ مختلف مهامها والوصول إلى أهدافها دون تأخير وحتى قبل الموعد المقرر إذ أمكن، وتلك الصفة المميزة ستحتاجينها في وصيفة عُرسك، فهي من ستدرك وجود نواقص في ترتيبات الحفل لا تدركينها، كما أنها ستذكرك بتفاصيل قد لا تخطر على بالك ويؤدي نسيانها إلى مشكلة، مثل الحرص على وجود كعك خال من الغلوتين حتى لا تسبب حساسية لإحدى أقربائك وما شابه، كما أنها أفضل من يكون لمتابعة تحضيرات الزفاف ليصبح كل شيء مثاليًا.

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