هذه هي الأبراج العبقرية الشريرة

تتفاوت مستويات الذكاء بين شخص وآخر، ولكن بعض الأبراج لديها نوع مميز من الذكاء، فهي تبرع في ابتكار المخططات الشريرة وإذا ارادت يمكنها الإفلات بأي جريمة. فالعبقري هو شخص مميز، لكن يزداد الشخص خطورة عندما تتصاحب هذه العبقرية مع الشرّ.

في هذا التقرير سنلقي الضوء على الأبراج العبقرية الشريرة:



برج القوس

القوس عبقري بطبيعته، كما أنه جريء ولا يكترث للآخرين، وهذا المزيج الخطير يمكنه ارتكاب فظائع في حق الآخرين متى أراد والمحافظة على مظهر الحمل الوديع، وفي كثير من الأحيان تظهر طبيعته عندما يهين الآخرين في خلاف ما.

برج الجوزاء

يعشق الجوزاء الإفلات من العقاب، فهو يمنحه شعور بالاثارة ويجعله يشعر أنه اذكى ممن حوله، وقد يدفعه ذلك إلى ابتكار المكائد والاحتيال على الاخرين وخداعهم، والهروب من المسؤولية هوايته.

برج الحمل

الحمل ذكي وماكر وإذا خطط للتخلص من شخص ما، سواء بايذائه أو حتى قتله، فسيبتكر مخططاً متقناً لا يتجاهل أي نقطة، وفي حين أنه لا يتميز بالصبر، إلا أنه سيتمكن بشكل أو بآخر أن يبدو بريئاً وطيب النوايا.

برج الميزان

الميزان عاجز عن تحمل مسؤولية افعاله، وكلما كانت هذه الأفعال أسوأ، اعتمد على ذكائه الحاد للتهرب من المسؤولية والظهور كضحية، فهو مستعد للكذب على أصدقائه وخيانة ثقة المقربين إليه إذا أدى ذلك إلى تبرئته.

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