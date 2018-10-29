10 علامات تدل على ارتفاع مستويات هرمون التوتر لديك

يؤدي ارتفاع مستويات الكورتيزول في الجسم إلى تثبيط عملية إفراز هرمونات السعادة

ما هي المؤشرات التي تدل على ارتفاع مستويات هرمون الكورتيزول المسبب للامراض.

آلام الظهر والصداع

عند ارتفاع مستويات هرمون الكورتيزول في الجسم، تبدأ الغدد الكظرية بالنضوب، الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع مستويات البرولاستين في الجسم، وإصابة الجسم بالتحسس الزائد من الآلام كآلام الظهر والعضلات. يزيد الكورتيزول من تحسس الدماغ أيضا من الآلام، الأمر الذي يزيد من نوبات الصداع لديك.

عدم القدرة على النوم

من المفترض بمستويات هرمون الكورتيزول أن تنخفض في الليل لتسمح لجسمك بالاسترخاء واسترجاع الطاقة. ولكن إذا كانت مستويات هرمون الكورتيزول لديك مرتفعة جدا فإن ذلك لن يحصل حتى وإن كنت متعبا، الأمر الذي يفقدك القدرة على النوم ويشعرك بالتعب في اليوم التالي.

الشعور بالتعب حتى بعد النوم

بعد مرور فترة من الوقت، تستنزف مستويات الكورتيزول المرتفعة الغدد الكظرية في جسمك وتعرضك للإجهاد المزمن لذا إذا شعرت بعدم القدرة على النهوض من النوم فإنك على الأرجح تعاني من التوتر.

زيادة الوزن

يؤدي التوتر إلى زيادة الوزن وخصوصا في منطقة البطن حتى وإن اتبعت نظام غذائي صحي وانتظمت في ممارسة الرياضة و ذلك لأن هرمون الكورتيزول يؤدي إلى تراكم الدهون في المنطقة المتوسطة من الجسم.

تكرار الإصابة بالرشح و الالتهابات

يعطل هرمون الكورتيزول دفاعات جسمك الطبيعية ويضعف عمل جهاز المناعي المصمم بطبيعته للحفاظ على صحتك، الأمر الذي يزيد من فرصة إصابتك بالأمراض المختلفة.

الرغبة في تناول الأطعمة غير الصحية

يزيد الكورتيزول من نسبة السكر في الدم، الامر الذي يزيد من فرصة إصابتك بالسكري. تؤثر مستويات الجلوكوز المرتفعة في الدم تأثيراً سلبياً على مستويات هرمون الأنسولين، الأمر الذي يؤدي إلى انخفاض مستويات السكر في الدم وزيادة رغبتك في تناول الحلويات.

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قلة الرغبة الجنسية

يعمل الكورتيزول عمل معاكس لعمل حبوب الفياغرا مما يعني أن ارتفاع مستوياته في الجسم، يؤدي إلى انخفاض مستويات الهرمونات المسؤولة عن الرغبة الجنسية كهرمون التيستوستيرون وبالتالي انعدام الرغبة الجنسية.

تعطل عمل الجهاز الهضمي

يتأثر الجهاز الهضمي تأثرا كبيرا بهرمونات التوتر كهرمون الكورتيزول، الأمر الذي يشعرك بالغثيان وحرقة في المعدة ومغص ويزيد من فرصة إصابتك بالإسهال أو الإمساك كنتيجة لارتفاع مستويات هرمونات التوتر في الجسم.

القلق

يؤدي ارتفاع مستويات هرموني الكورتيزول والأدرينالين في الجسم إلى الشعور بنرفزة شديدة والم في المعدة وشعور بالذعر في بعض الأحيان.

الحزن

يؤدي ارتفاع مستويات الكورتيزول في الجسم إلى تثبيط عملية إفراز هرمونات السعادة كهرمون السيروتونين، الأمر الذي يؤدي إلى الشعور بالحزن والكآبة.

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