هكذا يفيد الكركم أثناء الحمل والرضاعة

ساندرا ماهر

التغذية ضرورية للسيدة خلال فترة الحمل وفترة بعد الولادة والرضاعة، وبجانب مختلف الأطعمة والمكملات التي تحتاجها السيدة خلال الحمل والرضاعة، هناك عناصر أخرى تفيد للغاية، مثل الكركم.

وفي السطور التالية، نوضح فوائد الكركم أثناء الحمل والرضاعة:

يقلل خطر الإصابة بسكري الحمل

تؤدي بعض العوامل مثل التغيرات الهرمونية والتمثيل الغذائي أثناء الحمل، إلى الإصابة بسكري الحمل الذي يمكن أن يؤثر على كل من الأم والطفل، ولكن ثبت أن الكركم يقلل من مستويات الجلوكوز ويساعد في خفض خطر الإصابة بسكري الحمل.

تسمم الحمل

تسمم الحمل من المشاكل الشائعة وغالباً ما تبدأ بعد 20 أسبوعاً، وينتهي الأمر بمضاعفات خطيرة إذا لم يتم معالجتها، إلا أن الكركم يساعد في تقليل ما يساهم في تسمم الحمل.

يعزز نمو وتطور الجنين

يوفر الكركم بيئة صحية ومغذية داخل الرحم للجنين ويعزز من نمو وتطور الجنين من خلال تعزيز استجابات مضادات الأكسدة والالتهابات وتحسين نمو الجنين ووزنه عند الولادة.

يقلل السمية

تعرض الأم للمواد الكيميائية والعوامل السامة الطبيعية مثل التدخين وغيره، يمكن أن يؤثر على الجنين سلباً، بينما يساعد الكركم في تقليل تعرض الأم للسمية.

يحافظ على صحة الفم

يساهم تذبذب الهرمونات أثناء الحمل في تعزيز فرصة الإصابة بالتهاب اللثة، في حين أن الكركم وخصائصه المضادة للميكروبات والالتهابات في تقليل الإصابة ومنع أمراض الفم.

يعالج اكتئاب ما بعد الولادة

اكتئاب ما بعد الولادة شائع جداً ويحدث لدى حوالي 10-20 % من السيدات، ولكن الكركم يتميز بخصائص مضادة للاكتئاب ووقائية للأعصاب وتعزز من إفراز هرمونات السعادة.

يخفف علامات التمدد

يساعد الكركم في علاج العديد من مشاكل الجلد، بما في ذلك تلك المرتبطة بالحمل مثل علامات التمدد، وذلك بفضل خصائصه التي تساعد في التئام الجروح والمضادة للالتهابات والأكسدة والميكروبات والأورام أيضاً، بجانب تعزيز تدفق الدورة الدموية في المنطقة وبناء الأنسجة.

يعزز الرضاعة

يتميز الكركم بخصائص معززة للرضاعة تعمل على تعزيز إمدادات الدم ويعالج انسداد قنوات الحليب.

يمنع التهاب الثدي

يعد التهاب الثدي او التهاب الضرع من الحالات الشائعة لدى المرضعات وتسبب آلام الثدي والتهاب وتورم وانسداد قنوات الحليب، والكركم يمنع هذه الحالة بفضل خصائصه.

يسيطر على الكوليسترول

عادة ما ترتفع مستويات الكوليسترول لدى الحوامل وخاصة خلال الثلث الثاني بسبب التغيرات في هرمونات الستيرويد والتمثيل الغذائي، إلا أنه يمكن للكركم تقليل مستويات الكوليسترول بعد الحمل، مما يقلل بالتالي من مخاطر السمنة وأمراض القلب.

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