للأم الجديدة.. أفضل أوضاع الرضاعة

لرضاعة الطبيعية شيء طبيعي للغاية للأم بعد الولادة، كما أنها أمر بالغ الأهمية لنمو المولود الجديد، حيث يحتوي لبن الأم على عناصر غذائية مهمة بما في ذلك الدهون والبروتينات والكربوهيدرات والعديد من المعادن والفيتامينات الحيوية الأخرى، ولكن من الضروري أن تكون الام مرتاحة اثناء رضاعة الطفل لأن العملية تستغرق بعض الوقت وتتم بشكل متكرر، ولحسن الحظ يمكنك الاستعانة بالأوضاع التالية:

طريقة الكريدل (المهد)

تعتبر هذه الوضعية من أكثر الوضعيات شيوعا في الرضاعة الطبيعية، حيث تحتضن ذراع الأم جسم الطفل ويدعم كوعها رأس الطفل بينما يرضع الطفل من ثدي الام على جانب الذراع أي تحمله بذراعها الايسر عندما ترضعه من الثدي الايسر والعكس.

طريقة الكروس كريدل

تشبه هذه الطريقة السابقة، ولكنها تتضمن حمل الطفل بالذراع الآخر، بحيث تحمل الام طفلها بذراعها الايسر وهي ترضعه بثديها الأيمن.

طريقة كرة الرجبي

تعتبر هذه الطريقة مفيدة جدًا للأطفال صغار الحجم والمبتسرين، كما يمكن أن تساعد الام على حمل طفلها بعد القيصرية.

طريقة الرضاعة الجانبية

إذا كنت ترضعين طفلك من ثديك الأيسر ، استلقي على جانبك الأيسر مع دعم ظهرك، ثم ضعي طفلك على جانبه في مواجهتك، وقربيه من ثديك، مع دعم رأسه بيدك اليمنى.

طريقة الاستلقاء

استلقي على كرسي يدعم ظهرك، وضعي طفلك بالقرب من معدتك وثديك، وسيبدأ في الرضاعة الطبيعية من تلقاء نفسه.

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