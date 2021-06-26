للنساء الحوامل.. احذري هذه العلامات دليل على الإصابة بفيروس "كورونا"

أثرت الموجة الثانية لفيروس "كورونا" المستجد على الأطفال والنساء الحوامل بشكل كبير مع العديد من السلالات الجديدة والأنواع المختلفة من الفطريات المصاحبة للفيروس، تسبب ذلك في هلع كبير للنساء؛ حيث يؤثر الفيروس على الجميع بطريقة مختلفة ويؤثر على النساء الحوامل بنفس القوة، لذا يجب أن تكون المرأة الحامل في حالة تأهب وحذر شديد وتعي جيدًا الأعراض والمخاطر.

وفي هذا الصدد، كشفت بعض التقارير أن حوالي 80 % من النساء الحوامل يعانين من ضيق في التنفس، وهو رد فعل طبيعي للجسم بسبب التغييرات التي تمر بها الحامل؛ بما في ذلك، زيادة الحاجة للأكسجين والمواد المغذية بالإضافة إلى التغيرات الهرمونية مع زيادة حجم الدم الذي سيضطر القلب إلى ضخه، وهو ما يسبب ضيق في التنفس.

ومع ذلك، قد يظهر ضيق التنفس أيضًا في الثلث الأخير من الحمل عندما يضغط الرحم على أعضاء البطن و يدفعها للأعلى، مما يتسبب في الضغط على الحجاب الحاجز وتقليل المساحة للرئتين في القفص الصدر، كما يمكن للحمل أن يسبب القلق ويزيد من عدم انتظام الرئة.

وتعد هذه أسباب تجعل عملية التنفس للمرأة الحامل أصعب، وهناك بعض النساء اللاتي يعانين بالفعل من مشاكل في الرئة أو الجهاز التنفسي أثناء الحمل، لهذا السبب يعد تعرض النساء الحوامل لفيروس "كورونا" خطر أكبر.

وفيما يلي علامات للإصابة بفيروس "كورونا" ينبغي أن تراقبها النساء الحوامل مبكرًا حتى لا يعانون من خطر دخول المستشفى.

1. الإصابة بسعال شديد أو وجود آلام في الجسم؛ قد يعدان علامة على انتشار الفيروس في الجسم.

2. القشعريرة في الجسم وربما التهاب الحلق من الأعراض الهامة أيضًا والمرتبطة بالفيروس.

3. قد تظهر الأعراض المعتادة مثل الحمى أو ضيق التنفس على الحوامل وقد يعانون أيضًا من آلام في البطن.

وبشكل عام، إذا لاحظت المرأة أي من هذه العلامات أو قلة حركة طفلك، فيجب الاتصال بالطبيب على الفور، ويجب أن تتمتع بالهدوء حال اثبات اصابتها؛ لأن الإجهاد والقلق يمكن أن يؤثر على الطفل.

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