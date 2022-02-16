هل أثرت جائحة كورونا على أحلامنا وجعلتها أكثر غرابة؟

إذا لاحظت أن لديك أحلامًا شديدة بشكل خاص خلال جائحة كورونا فأنت لست وحدك، حيث لاحظ الباحثون في جميع أنحاء العالم ارتفاعًا طفيفًا في النوم المتقطع والأحلام الغريبة والأكثر وضوحًا أثناء الوباء.

لم يكن لجائحة كورونا تأثير جسدي على العديد من الأشخاص فحسب، بل كان لها أيضًا تأثير نفسي، حيث أنها مست أجزاء كثيرة من حياتنا، وغالبًا ما نتعامل مع مختلف الضغوط المتعلقة بالوباء كل يوم.

لهذا السبب، ليس شيئًا غريبًا أن يتسرب بعض هذا إلى أحلامنا، لذلك نناقش هنا كيف ولماذا أثرت جائحة كورونا على أحلامنا، بالإضافة إلى مراجعة بعض النصائح من أجل نوم أفضل.

أسباب أحلام جائحة كورونا

إن التأكد من الحصول على نوم جيد أمر مهم للعديد من جوانب صحتنا العامة، حيث يمكن أن يكون للحرمان من النوم أو اضطراب النوم العديد من الآثار الضارة، ومن المعروف أن الجائحة أثرت سلبًا على نومنا أيضًا.

قامت دراسة واحدة لعام 2020 بتقييم خصائص النوم في 5525 مشاركًا في الاستطلاع، ووجدت أنه بعد بدء الوباء، زادت النسبة المئوية للأشخاص الذين أبلغوا عن صعوبات نوم كبيرة سريريًا من 36 بالمائة إلى 50.5 بالمائة.

كما تم الإبلاغ عن تغييرات في الأحلام، لا سيما زيادة في الكوابيس الحية والمزعجة في كثير من الأحيان، والكوابيس هي نوع من الأحلام التي غالبًا ما تنطوي على تهديدات لأمننا، وتتضمن بعض الموضوعات الكابوسية الشائعة السقوط أو المطاردة.

يمكن أن يلعب التوتر دورًا كبيرًا

لقد غيرت جائحة كورونا العديد من جوانب حياتنا في فترة زمنية قصيرة نسبيًا، وهذا تسبب في زيادة التوتر في حياتنا اليومية، فعلى سبيل المثال، تشمل الضغوطات الشائعة المتعلقة بالوباء مخاوف بشأن:

أنت أو أحبائك يمرضون أو يموتون بسبب كوفيد-19

العزلة عن العائلة والأصدقاء خلال فترات الإغلاق

تغييرات جذرية في الأنشطة اليومية لمنع انتشار فيروس كورونا

الحفاظ على وظيفتك أو كونك عاطلاً عن العمل

عدم اليقين بشأن الشؤون المالية الفردية أو الاقتصاد

الحصول على الرعاية الصحية أو الأدوية

تعطل المدارس

إلغاء الرحلات أو الأحداث

التغطية الإعلامية للوباء

وسألت إحدى الدراسات 275 شخصًا عن نومهم، ووجدت أن الأشخاص الذين أبلغوا عن أعلى الزيادات في الإجهاد:

احتاجوا وقتًا أطول للنوم

ناموا لفترات أقصر

كان لديهم المزيد من الكوابيس

ووجدت دراسة أجريت في سبتمبر 2020 على 3031 مشاركًا في الاستطلاع أن الأشخاص الذين تأثروا بشكل مباشر بكوفيد-19 مثل أولئك الذين أصيبوا هم أو أحد أفراد عائلتهم، تأثروا بشكل سلبي أكثر بالأحلام، حيث اختبروا:

المزيد من الأحلام المرتبطة بالوباء بشكل عام

المزيد من الكوابيس

زيادة ذكريات أحلامهم عند الاستيقاظ

تأثيرات الوباء على العديد من مجالات حياتنا

لا يجب أن تكون التغييرات في الأحلام مرتبطة بشكل مباشر بالتوتر، وبدلاً من ذلك، يمكن أن ترتبط بحقيقة بسيطة مفادها أن الوباء يؤثر على العديد من جوانب حياتنا اليومية، لهذا السبب، غالبًا ما يكون في قمة أذهاننا.

فعلى سبيل المثال، وجدت دراسة أنه حتى الأشخاص الذين أبلغوا عن مستويات توتر غير متغيرة أو منخفضة منذ بداية الوباء كان لديهم أحلام مرتبطة بالجائحة بنصف الوقت تقريبًا، لذلك، يبدو أن الوباء يمكن أن يؤثر على أحلامنا بغض النظر عما إذا كنا نشعر بمستويات متزايدة من التوتر.

وما يحدث في أحلامنا يمكن أن يعكس الأشياء التي نختبرها أثناء استيقاظنا، فعلى سبيل المثال، قد تجد أن بعض أحلامك تشمل أشياء مررت بها وشعرت بها في ساعات يقظتك، وهذا لأن النوم بمثابة طريقة مهمة لتخزين الذكريات المكتسبة حديثًا، وأثناء نومك، يتم تنشيط مناطق عقلك المشاركة في التعلم، والتي يمكن أن ترتبط بالصور التي تراها في أحلامك.

لأشهر، كانت لدينا احتياطات أو قيود مرتبطة بجائحة كورونا كجزء بارز من حياتنا اليومية، وعلى هذا النحو، ليس من المستغرب أن يكون الوباء قد وجد طريقه إلى أحلامنا.

العديد من الأحلام الوبائية سلبية

بشكل عام، ترتبط الأحلام الوبائية بمزيد من مشاعر الأحلام السلبية، حيث يمكن أن تشمل أشياء مثل الخوف والغضب والحزن، وفي دراسة واحدة تم نشرها في مايو 2021، حققت في الأحلام أثناء إغلاقات جائحة كورونا في إيطاليا، ووجدت أنه خلال هذا الوقت، كانت المشاعر الثلاثة الأكثر شيوعًا هي الخوف والمفاجأة والحزن.

في حين قارنت دراسة أخرى في سبتمبر 2020 الأحلام التي تم الإبلاغ عنها أثناء الوباء بقاعدة بيانات للأحلام الموصوفة قبل الوباء، وشوهدت قفزة كبيرة في الأحلام التي تحتوي على مشاعر سلبية أثناء الوباء، خاصة عند الإناث.

وقد تستمر الأحلام السلبية في التأثير على حياتك اليقظة، حيث وجدت دراسة ما قبل الجائحة أنه مقارنة بمجموعة التحكم، عانى الأشخاص الذين يعانون من كوابيس متكررة من المزيد من المخاوف خلال ساعات الاستيقاظ، بما في ذلك زيادة النعاس أثناء النهار وتقليل الاسترخاء في المساء.

الأحلام الإيجابية موجودة أيضًا خلال جائحة كورونا

من المهم ملاحظة أنه ليس كل شيء كئيبًا عندما يتعلق الأمر بالأحلام الوبائية، حيث تم تسجيل المشاعر الإيجابية في الأحلام الوبائية أيضًا، على الرغم من أنها أقل شيوعًا.

وفي الحقيقة، أشارت إحدى الدراسات لعام 2020 إلى أن المشاعر الإيجابية في الأحلام أثناء الوباء زادت بالفعل مقارنة بتلك الموجودة في قاعدة بيانات ما قبل الوباء، ومع ذلك، كانت هذه الزيادات طفيفة جدًا مقارنة بالزيادة في المشاعر السلبية.

وبحثت دراسة أخرى في عام 2020 في وقت سابق في 247 حلمًا متعلقًا بالجائحة وسجلت 4 تقارير عن أحلام إيجابية، وتضمنت هذه عادةً موضوعات المثابرة، وعدم الاستسلام، والأوقات الممتعة التي تقضيها مع العائلة.

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