هل أنت صديق سيء؟ قد يكون برجك هو السبب هذه الأبراج الأربعة سيئة في الصداقات لدينا أشخاص نعتبرهم أفضل الأصدقاء، فهم أصدقاء يبقون رفاقاً مدى الحياة لا تغيرهم الأيام أو المواقف. ومع ذلك ، هناك فئة من الناس لا تعني لهم الصداقة أي شيء. ولكن ماذا عن الأبراج، هل تؤثر الطبيعة الخاصة ببعض الأبراج على الصداقة. دعونا نعرف ذلك:

هل أنت صديق سيء؟ قد يكون برجك هو السبب

برج الحمل

من الأبراج العنيدة والجامدة للغاية. يعرف الحمل بسلوكه المندفع وحبه للسيطرة. هذه الصفات يمكن أن تصد الناس وفي معظم الأحيان ينتهي بهم الأمر إلى الخوض في جدال مع أصدقائهم. سلوكهم الأناني يجعل أصدقائهم يشعرون بالتجاهل والتهميش. يمكن لهذه الشخصية المسيطرة أن تضر بعلاقاته وصداقاته بسهولة.

هل أنت صديق سيء؟ قد يكون برجك هو السبب

برج السرطان

يمكن للسرطان المزاجي أن يفقد أصدقاءه بسبب طبيعته مفرطة الحساسية واندفاعه. يتأذى السرطان من أي شيء ويمكن أن يتحول جدال بسيط مع أصدقائهم إلى قطيعة تدوم لسنوات. بالإضافة إلى الطبيعة المفرطة في التفكير يمكن أن تخلق أفكاره الداخلية واستنتاجاته مشاكل تترجم إلى صداقات فوضوية.

هل أنت صديق سيء؟ قد يكون برجك هو السبب

برج الثور

مولود الثور قوي جدا. فهو يحب تكوين صداقات جديدة ولديه طاقة مرح كبيرة، ولكن بعد فترة يحتاج إلى وقته الخاص لإعادة الشحن. هذا يمكن أن يسبب فجوة اتصال كبيرة بينه وبين أصدقائهم. إن حاجته إلى مساحة خاصة وخصوصية يمكن أن تزعج أصدقاءه بسهولة لأنها ليست مسألة يوم أو يومين بل أكثر من ذلك بكثير.

هل أنت صديق سيء؟ قد يكون برجك هو السبب

برج الأسد

من المعروف أن برج الأسد يفكر أولاً في نفسه ثم بالآخرين. فهو يضع نفسه في المقام الأول وهو مهووس بنفسه. لا يمكن لهذا السلوك الأناني أن ينجح أبدًا على المدى الطويل وهذا يجعله يفقد أصدقاءه بسهولة بعد فترة. في بعض الأحيان قد يوفر الدعم والتفهم لإصدقائه ولكن في نهاية الأمر قد تسرقه حالة من الأنانية.

من جهة أخرى، يتمتع الجوزاء ، العذراء ، الميزان ، العقرب ، القوس ، الجدي ، الدلو والحوت بصداقات رائعة مع بعضهم البعض، غالباً ما تدوم الى الابد.

مواليد هذه الأبراج ولدوا قادة ومنهم لعب كرة القدم؟