البوابة - بقدر ما تحب أطفالك، إلا أنك يمكن أن تكون متسلط ومتنمر وعنيف. وعلى الرغم من أن الهدف قد يكون تربية وتأديب الأطفال، إلا أن اسلوبنا يمكن أن يؤثر على نفسيتهم وصحتهم العقلية.

هناك الكثير من الطرق التي يمكن للوالدين من خلالها التسلط والتنمر على أطفالهم عن قصد أو بغير قصد. في معظم الأحيان ، لا يدرك الاهل ذلك. ولكن هناك علامات جديرة بالملاحظة لعلاقة أقوى بين الوالدين والطفل.

هل أنت والد متسلط ؟ احذر هذه المؤشرات

أساليب التربية التقليدية قد لا تكون الحل الأمثل:

استخدام الضرب والصفع وغيرهما من الوسائل الجسدية للتأديب

هل تساءلت يومًا عن أسلوبك في التربية؟ هل أنت لطيف ، متفهم أم أنك تركز بشكل أساسي على تأديب طفلك باي طريقة؟ عادة ما يستخدم الوالد المتسلط القوة الجسدية والعنف لضبط أطفالهم. الضرب والصفع والشد والدفع والركل هي بعض العلامات الجسدية على الشخصية المتنمرة. هذه واحدة من أقسى طرق التربية التي قد تؤدي إلى تأديب قصير المدى ، ولكنها لا تضمن سلوكًا جيدًا على المدى الطويل.

التنمر العاطفي بالتهديد والسب

يتسم التنمر العاطفي بالمضايقة والسخرية والنبذ ​​والإذلال والتهديد والإهانة. إذا وجدت نفسك تستخدم أيًا من هذه الأساليب على طفلك ، فقد تكون تتنمر على أطفالك نحو الأسوأ. قد يؤثر ذلك على احترامهم لذاتهم وثقتهم بك أيضًا.

تعزيز الشعور بالذنب

التنمر ليس مرئيًا دائمًا. هناك طرق مخادعة قد تنغمس فيها. بصفتك أحد الوالدين ، يمكن أن تعرض طفلك للشعور بالذنب على أمل أن يضبط نفسه بنفسه. التنمر بالذنب هو نوع من إستراتيجية التلاعب التي تنطوي على فضح أو إلقاء اللوم على شخص ما لجعله يمتثل لمطلب أو طلب. إذا كنت تفعل ذلك ، فعليك التوقف على الفور.

إبطال عواطف الطفل

من أجل تربية أطفال سعداء ومرضين ، يجب على الآباء إبقاء بوابات الاتصال مفتوحة. هذا لا يعني فقط أنك تخبر طفلك بما يجب عليه وما لا يجب عليه فعله ، ولكن أيضًا منحه مساحة للتحدث ومشاركة آرائه. إذا كنت تبطل عواطفهم باستمرار ، فقد يعانون من الثقة وعدم الثقة في أنفسهم.

هل أنت والد متسلط ؟ احذر هذه المؤشرات

ماذا أفعل؟

للأسف، لا توجد طريقة واحدة مثالية للتربية. يمكنك اللجوء إلى عدة استراتيجيات تأديبية. لكن لا تنسى دورك كأب أو أم في تقديم الحماية والرعاية والحب لأطفالك. اعمل من أجل أن تكون متفهماً، مهتماً، ومستمعاً جيداً، بدلاً من أسلوب الأبوة المستبدة، وهو أسلوب الأبوة الصارم للغاية. يجب على الآباء العمل على الصبر وضبط النفس. لا تتخذ قرارات متهورة، وفكر مليًا في الأمور وفي العواقب. في نهاية اليوم ، يجب إعطاء الأولوية لصحة طفلك الجسدية والعقلية!

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