هل اخترت لون الطلاء الخاطئ؟

يمكن لاختيار لون الطلاء الخاطئ أن يسبب لك التوتر والانزعاج. بينما يتناسب الطلاء الجديد مع الجدران بسهولة فهو يتناسب مع الأريكة الجديدة أو الأثاث أو حتى اللون الفنية المعلقة...

مع مرور الأسابيع ، تبدأ في الشعور بقليل من عدم الاستقرار عندما تدخل الغرفة ، ولكنك غير متأكد من السبب ، وتسأل نفسك ، "هل اخترت لون الطلاء الخطأ؟" فيما يلي علامات 4 التي اخترتها اللون الخاطئ لجدران غرفتك:

تبدو مريضاً أو مرهقاً في الغرفة

هذه علامة لا يمكن اخطائها. كل ما يتطلبه الأمر هو لون الطلاء الخاطئ لتغيير مظهر أي شخص يدخل الى الغرفة. وأكثر هذه الألوان شيوعا هما الأخضر والرمادي في الحمام أو أي غرفة حيث ترى نفسك في المرآة. إذا اخترت اللون الأخضر في الحمام ، فاختر النغمات الأكثر دفئًا ، واحتفظ بالألوان على الجانب المحايد . جرب الالوان الدافئة مثل الوردي ، والخوخ ، والأزرق الصافي.

أنت بحاجة الى المزيد من الأضواء

اذا كان لون الغرفة داكنًا جدًا فسينعكس ذلك على رغبتك في الحصول على المزيد من الإضاءة. إذا كنت لا تستطيع انجاز مهام بسيطة في الغرفة بسبب الإضاءة السيئة فهذا دليل على ان الجدران داكنة ولا تعكس المزيد من الإضاءة اللازمة. لون الطلاء الداكن جدًا لا يؤثر على اضاءة الغرفة فحسب ، بل يمكنه أيضًا أن يجعلها تبدو أصغر حجمًا .

أنت تحدق كثيراً

في البداية ، قد لا تلاحظ أن اللون شديد السطوع. اللون الذي اخترته نجح في تحقيق كل ما تريده فهو مطابق للديكور ويجلب طاقة كبيرة إلى الغرفة. ولكنك ستعرف أن لونك مشرق أكثر من اللازم عندما تخفت الأضواء ، وتغلق الستائر ولكنك لا تحصل على عتمة مريحة. في الليل ، لن تستطيع النوم في هذه الغرفة.

أفضل طريقة لتجنب اختيار طلاء مشرق للغاية هو أخذ عينة من لون الطلاء أولاً. استخدم لوحة الالوان المتحركة أو عينة من اللون في كل ركن من أركان الغرفة ، وفي جميع الأوقات من النهار أو الليل. إذا كان لون الطلاء الجديد يبدو مشرقًا جدًا في المساء ، فجرّب تغيير المصابيح الضوئية قبل تجربة اللون الجديد.

تبدو الخزائن أو الأرضيات باللون الرمادي

يمكن أن يلقي لون الطلاء على أي سطح في الغرفة. كلما كان السطح فاتحاً، كلما كان من المرجح أن يعكس لوناً غير مرغوب فيه. يمكن أن يعطي لون الطلاء الخاطئ ظلالاً باللون الأخضر أو الرمادي على الخزانات البيضاء ، مما يجعلها تبدو فجأة في غير مكانها.

قد يساعد التغيير في الإضاءة أحيانًا في حل مشاكل الألوان ، ولكن في أغلب الأحيان يكون لون الطلاء الجديد هو الحل. لتجنب هذه المشكلة في المستقبل ، استخدم لوحات عينات كبيرة لاختبار الطلاء على الخزانات والأرضيات. تأكد من وضع الألواح بشكل عمودي على الأرض، للحصول على نظرة حقيقية على كيفية ظهور اللون عندما يضربه الضوء.

المزيد:

5 نصائح سهلة لإضافة لمسة خصوصية للمساحات المؤجرة

5 قواعد لخلط ومطابقة أثاث غرفة الطفل الرضيع "الحضانة"