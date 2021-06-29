5 نصائح سهلة لإضافة لمسة خصوصية للمساحات المؤجرة

يعرف معظم الأفراد المتمرسين في التصميم أن هناك طرقًا لا حصر لها لت جديد اي مساحة، سواء كان ذلك يستلزم الطلاء أو تثبيت ورق الحائط القابل للإزالة أو تبديل أجهزة المطبخ أو تعليق تركيبات إضاءة جديدة...

أهم 10 قطع أثاث للبيوت الصغيرة

ولكن ما الذي يجب فعله حقاً عندما تكون المساحة المؤجرة مؤقتة؟ تعالوا معنا نتعلم هذه الخطوات الصغيرة لجعل أي غرفة أو شقة تبدو شخصية ومريحة:

فكر في المنسوجات

المنسوجات مثل السجاد ، والفراش ، والوسائد تجعل المساحة تزيد الشعور بالراحة ، بالإضافة إلى الفوائد الجمالية ، قد تذكرك بعض بياضات الأسرة وقطع مميزة بوسائل الراحة التي توفرها مساحتك بدوام كامل وتساعدك على الشعور براحة أكبر في غرفة نوم جديدة في مكان غير مألوف. إذا كنت لا تستطيع النوم بدون وسادتك الحريرية أو بطانية ، فلا تترك هذه الأشياء وراءك - فقد يكون لها تأثير كبير على صحتك العقلية وأنت تتكيف مع مكان جديد. أحضر الفراش والوسائد المفضلة لديك. لن تندم على ذلك.

تضمين الفن

من الواضح أنه ليست هناك حاجة لشراء لوحات فنية باهظة خاصة في المساحة المؤجرة . لكن لا تهمل الجدران بالكامل. استخدم شرائط لاصقة، لا تترك أي بقايا أو تلف كبير وراءك، لتثبيت اللوحات الفنية البسيطة ولإضافة اللون والعمق للجدران. قل "نعم" للجدار.

جرب تخطيط جديد

حتى إذا كنت مضطرًا للعمل مع الأثاث المتوفر لديك، فمن المحتمل جدًا أن تنقل الأشياء كما يحلو لك - فقط تأكد من إعادة كل شيء إلى مكانه الأصلي قبل المغادرة. في بعض الأحيان يكون المفتاح لجعل المساحة تبدو كبيرة ومريحة هي ان تشعر وكأنك في بيتك هو أمر بسيط مثل إعادة ترتيب الأثاث، حسب احتياجاتك. يمكن أن تحدث إعادة ترتيب الأثاث فرقًا كبيرًا.

إضافة الوسائد

أضف بعض اللمسات البسيطة يمكن ان تجعل غرفة جلوس شخص آخر تبدو أشبه بغرفة جلوسك. أضف بعض الوسائد الأنيقة لإضفاء طابع شخصي على أثاثك (والغرفة)". "تأكد من أن لديك إضاءة مناسبة في مساحتك مع الكثير من مصابيح الطاولة والأرضية وقم بترتيب طاولاتك كما يفعل المحترفون بأكوام الكتب والزهور الطازجة والأشياء الممتعة مثل صندوق أو وعاء ممتع. دائما قل نعم للزهور الطازجة.

لا تنس البساط

حتى أصغر السجاجيد ستوفر مساحة مؤقتة وتوفر تجربة يومية أكثر متعة (نعلم جميعًا كيف تبدو أرضيات غرف النوم المكسوة بالبلاط!) يضيف السجاد عاملًا مريحًا.

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