5 قواعد لخلط ومطابقة أثاث غرفة الطفل الرضيع "الحضانة"

سواء كنت تعمل مع ميزانية محدودة أو ببساطة تحب الديكور المريح والعصري، قد يكون الأثاث غير المتناسق فكرتك الجديدة لغرفة الطفل الجديد...

ولكن ما هو السر في الحصول على ديكور رائع دون "وجود قواعد" انتقائية؟ حسنا أنت بحاجة الى بعض المؤشرات؟ ضع هذه الإرشادات الخمسة البسيطة لتنسيق الأثاث غير المتطابق في ذهنك، وستقوم بخلط ومطابقة الاثاث مثل المحترفين في أي وقت من الأوقات!

1. إنشاء نظرة متماسكة:

ما لم تكن ترغب في أن تبدو الحضانة كمخزن مبيعات، فأنت بحاجة إلى إيجاد طريقة لتنسيق كل القطع الفردية الفريدة من نوعها ضمن عائلة واحدة كبيرة متماسكة. عند تنسيق مجموعتك ، فإن المفتاح هو تحديد سمة واحدة موحدة على الأقل.

اللون هو موحد كبير ، مما يسمح لك بتحويل مجموعة مبعثرة إلى مجموعة مطابقة مع مجرد طبقة سريعة من الطلاء. يمكنك حتى شراء وتثبيت الأجهزة المطابقة لإضفاء مظهر متقن على المفروشات الحديثة.

الحفاظ على نمط أو موضوع واحد هو وسيلة أخرى لإعطاء المساحة نظرة متماسكة. جرب اختيار شيء يسهل التعرف عليه ، مثل ديكور عصري أو كلاسيكي غني. عن طريق إضافة قطع درامية، سيصبح للغرفة هوية خاصة يمكن رؤيتها.

أخيرًا ، جرّب استخدام القوام المشترك ، مثل الخشب أو المعدن ، واختر قطعًا ذات أحجام وأشكال مماثلة، خاصة عند اختيار الطاولات أو أي شيء يتطلب عادةً الشعور بالتناظر. الهدف هو تأسيس أرضية مشتركة. طالما يمكنك العثور على طريقة لربطها ببعضها البعض ، يجب أن تكون قادرًا على جعلها تعمل.

2. احتضن التباين:

كقاعدة عامة ، يكون الاختلاف بشكل كبير أفضل من غيره تمامًا. لا يوجد شيء أسوأ مما هو عليه عندما يكون شيء ما قليلاً. إذا لم تتمكن من العثور على القطع المطابقة ، فمن الأفضل لك اختيار شيء مختلف تمامًا والعثور على طريقة أخرى لدمج الديكور معًا.

هل لديك خزانة خشبية قديمة لا تتناسب مع سرير طفلك الجديد؟ بدلاً من تركها مختلفة، جرب طلاء خزانة الملابس بلون منسجم مع لون فراش السرير. سيخلق التباين دراما لافتة للنظر بينما تضمن لوحة الألوان الشائعة تحقيق نتيجة جيدة.

3. لا تفسد المساحة

هناك خط رفيع بين "الانتقائية" والفوضى. أنت تريد أن تبدو حضانة طفلك الصغير مليئة بالدفء والحياة، وليست كئيبة وباردة، لذلك لا تراكم الاثاث.

بدلاً من ملء الغرفة بالأثاث غير المرغوب ، إختار فقط بضعة قطع مثيرة حقا تندمج جيدا. تذكر: أن تكون انتقائي لا يتعلق بكمية الأشياء العشوائية التي لديك. يتعلق الأمر بمدى سهولة ربط الأشياء التي تبدو عشوائية معًا.

4. إنشاء رصيد مع الاكسسوارات

إن شراء طقم أثاث مطابق هو وسيلة سهلة لتأسيس إحساس طبيعي بالتوازن في غرفة الطفل، لكنها ليست الطريقة الوحيدة لجعل الغرفة تضج بالحياة. بعض الملحقات والاكسسوارات المختارة بعناية والمصممة بعناية يمكنها أيضًا إنشاء توازن مرئي.

حاول تزيين الطاولات غير المتطابقة بزوج من المصابيح المتطابقة. التناظر في المصابيح سيجذب العين بشكل طبيعي ، وسوف تتلاشى الطاولات في الخلفية. يمكنك أيضًا محاولة وضع إكسسوارات طويلة على طاولة منخفضة وإكسسوارات قصيرة على مستوى أعلى لمنحهم مساحة متساوية. سيعالج دماغك شكل الطاولة المزخرفة بالكامل ، وطالما تتطابق الأشكال ، ستقرأ العيون العرض على أنه متماثل.

5. لا داعي لدفع مبالغ طائلة لشراء الأثاث

قد لا يعكس الأثاث شخصيتك بقدر ما يعكس ميزانيتك. لذلك حاول أن تجدد أي قطع أثاث مستعملة أو قديمة كانت لديك. جرب خدعة اللون الموحد بحيث تتطابق قطع الأثاث الثمينة مع تلك الأقل كلفة، وهكذا سوف يكون لديك اثاث متناسق، عملي وجميل وبكلفة اقل.

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