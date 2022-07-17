هل التشيز كيك صحي؟ إليك ما يقوله خبراء التغذية

التشيز كيك يملك ملمس مخملي وطعم حلو ولذيذ، ويأتي على رأس قائمة الحلويات المفضلة لدى العديد من الأشخاص، حيث يتكون التشيز كيك عادةً من طبقة مصنوعة من الجبن، عادةً الجبن الكريمي أو جبن الريكوتا أو الجبن القريش، بالإضافة إلى البيض والسكر.

وتحتوي بعض أنواع التشيز كيك على قشرة قاعية مصنوعة من البسكويت المطحون، وعادة ما يكون التشيز كيك الكلاسيكي بنكهة مستخلص الفانيليا، لكن التشيز كيك يأتي بنكهات أخرى أيضًا، مثل الشوكولاتة.

وفي حين أنه ليس هناك شك في أن التشيز كيك لذيذ، فقد يتساءل بعض الناس عما إذا كان يتناسب مع نظام غذائي صحي أم لا، لذلك تلقي هذه المقالة نظرة على القيمة الغذائية للتشيز كيك.

القيمة الغذائية للتشيز كيك

لا ينبغي أن يكون مفاجئًا أن التشيز كيك التقليدي غني بالسعرات الحرارية والدهون والكربوهيدرات، فبعد كل شيء، مكوناته الرئيسية هي الجبن والبيض والسكر، ومع ذلك، يمكن أن تكون هناك بعض الاختلافات الغذائية بين التشيز كيك، اعتمادًا على ما يتم صنعه به.

في الحقيقة، تحتوي معظم أنواع التشيز كيك على نسبة عالية من الدهون والكربوهيدرات وتوفر القليل من البروتين من منتجات الألبان والبيض المستخدم في الوصفة، ونظرًا لمذاقه الحلو، يحتوي التشيز كيك عادةً على كمية كبيرة من السكر المضاف، فعلى سبيل المثال، يحتوي النوع بالشوكولاتة على 21.2 جرامًا من السكر المضاف لكل 100 جرام، وهذا أكثر من 5 ملاعق صغيرة من السكر.

ونظرًا لأن التشيز كيك مصنوعة تقليديًا من منتجات الألبان، والتي لا تتناسب مع الأنظمة الغذائية لكثير من الناس، وتقدم بعض الشركات منتجات التشيز كيك النباتية المصنوع من مكونات مثل جوز الهند، ومع ذلك، لمجرد أنه لا يحتوي على منتجات الألبان لا يعني أنه أقل في السعرات الحرارية والسكر من الأنواع التقليدية.

هل التشيز كيك صحي ؟

لا يتم إنشاء العديد من الأطعمة للفوائد الصحية، بدلاً من ذلك، من المفترض أن يتم الاستمتاع بها بكميات صغيرة من أجل طعمها وملمسها، وتمامًا مثل الحلويات الأخرى مثل الآيس كريم والفطيرة، لا ينبغي استهلاك التشيز كيك لقيمته الغذائية.

وبالتأكيد، يحتوي التشيز كيك على عناصر غذائية مثل البروتين والكالسيوم والسيلينيوم، ولكنه غني أيضًا بالسعرات الحرارية وغني بالدهون والسكر، مما يعني أنه لا ينبغي أن يشكل جزءًا كبيرًا من نظامك الغذائي.

ومع ذلك، هذا لا يعني أنه يجب تجنب التشيز كيك تمامًا، حيث يمكن أن تتناسب كميات صغيرة من أي حلوى، بما في ذلك التشيز كيك، مع معظم الأنظمة الغذائية.

طالما أنك تتبع نمط أكل مغذي شامل أثناء الاستمتاع بالتشيز كيك في بعض الأحيان، فلن يكون له تأثير كبير على صحتك، من ناحية أخرى، فإن تناول الحلويات مثل التشيز كيك غالبًا ما يضر بالصحة ويزيد من خطر الإصابة بالأمراض.

وإذا كان نظامك الغذائي غنيًا بالأطعمة والمشروبات مثل التشيز كيك والحلوى والصودا والأطعمة الخفيفة فائقة المعالجة، فمن الأفضل تقليص هذه المنتجات واستبدالها بأطعمة غنية بالمغذيات مثل الفواكه والخضروات والبقوليات.

وفي الواقع، يمكن أن يساعد ذلك في تقليل مخاطر الإصابة بالحالات الصحية المرتبطة بارتفاع تناول السكر المضاف والاستهلاك الزائد للسعرات الحرارية، مثل السمنة ومرض السكري من النوع الثاني.

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