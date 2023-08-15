تعاني السيدات من بعض الأفكار السلبية والحالة النفسية السيئة في فترة ما قبل وخلال الدورة الشهرية، وقد تؤثر هذه الحالة على حياتهم وأحلامهم، حيث تلعب الهرمونات دور مهم في حدوث كوابيس وقت الدورة الشهرية، وخاصة هرمون البروجسترون وخلال الدورة الشهرية ترتبط التقلبات في هرمون البروجسترون بحدوث اضطرابات في النوم، والتي ترتبط بشكل وثيق بحدوث الكوابيس أثناء الليل.

هل الدورة الشهرية تسبب أحلام مزعجة؟

نعم، الدورة الشهرية تسبب أحلام مزعجة نتيجة تأثير التغيرات الهرمونية التي تحدث في الجسم خلال هذه الفترة، بالإضافة إلى الألم أو الغضب أو التوتر والقلق الذي يمكن أن يكون له تأثير على نوعية الأحلام. لكن يجب أن نلاحظ أن هذا الأمر قد يختلف من شخص لآخر، ولا يعتبر ظاهرة عامة لجميع النساء، بينما في حال كانت لديك أحلام مزعجة أثناء فترة الدورة الشهرية وتشعرين بأنها تؤثر على جودة النوم أو حياتك اليومية.

هل الكوابيس من علامات الحمل؟

نعم، الكوابيس من علامات الحمل التي تظهر عند بعض النساء خلال فترة الحمل، وتتعدد أسباب حدوث الكوابيس أثناء الحمل، ومنها التغيرات الهرمونية الكبيرة التي تحدث في جسم المرأة خلال هذه الفترة، والتي قد تؤثر على نمط النوم والأحلام.

لكن إذا كنتِ حاملاً وتعانين من كوابيس متكررة، يمكنك اتباع بعض النصائح لتحسين نوعية نومك وتقليل الكوابيس، منها:

حاول الاسترخاء قبل الذهاب إلى الفراش وتهدئة أعصابك عند طريق القراءة أو الاستماع إلى موسيقى هادئة.

ممارسة التمارين الرياضية بشكل منتظم قد تساعد في تقليل التوتر وزيادة الشعور بالاسترخاء مما يمكن أن يؤثر إيجابياً على نوعية نومك.

جعل غرفة النوم هادئة ومريحة لأنها تساعد في تحسين نوعية نومك وتقليل احتمالية الكوابيس.

حاول التفكير في أمور إيجابية ومريحة بدلاً من التركيز على الأمور المزعجة.

تجنب تناول وجبات حارة أو ثقيلة قبل النوم لأنها قد تزيد من احتمالية حدوث كوابيس.

أعراض غريبة قبل الدورة

ألم في البطن.

تغير في الشهية للطعام والشراب.

مشاكل في البشرة.

الشعور بألم في الثدي عند اللمس أو التورم.

زيادة الوزن والانتفاخ.

صداع في الرأس.

تورم في اليدين أو القدمين.

أوجاع وآلام في الجسم.

الشعور بالإجهاد والتعب.

هل يصح حلم الحائض؟

يُعتبر حلم الحائض صحيحًا لا يشترط في الرؤيا حتى تكون معتبرة ولا يؤثر على حالتها الطهارة أو العبادة، والحلم ليس من الأمور التي تؤثر على حالة الحيض أو الطهارة، ولا يتطلب الاغتسال أو التوضيح بسببه.

هل تصدق الرؤيا أوقات الحيض والنفاس والجنابة؟

لا يوجد أي علاقة بين الحيض والنَّفاس والجنابة وبين تحقُّق الرؤيا ومدى صدقها، لكن إذا نام المسلم وقد اتَّبع طريق النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم عن طريق المحافظة على الوضوء قبل النوم، وأيضاً النَّوم على الشِّقِّ الأيمن، وذكر أذكار المساء، فإنه يكون بذلك أحرى بالصِّدق لسلامته من نفث الشَّيطان في منامه والله تعالى أعلم.

لماذا تأتي الكوابيس قبل دورتك الشهرية؟

الكوابيس قبل الدورة الشهرية قد تكون جزءًا من تجربة عامل نفسي وجسدي تمر به قبل وأثناء فترة الحيض، هرمون البروجيسترون يلعب لعبة لئيمة في جسم المرأة، فهو ينطلق أصلاً بعد التبويض، لتهيئة الجسم بتغذية البويضة المُخصَّبة، فإذا لم تُخصَّب البويضة انخفض مقداره استعداداً للدورة الشهرية.