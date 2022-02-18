هل الزنجبيل يساعد في علاج الغثيان ؟

يمكن أن يضرب الغثيان لعدة أسباب، وهو ليس مريحًا أو ممتعًا أبدًا، وفي حين أن الزنجبيل يوصف منذ فترة طويلة بأنه علاج منزلي للغثيان أو اضطراب المعدة، فقد تتساءل عما إذا كان يمكن أن يساعد حقًا عندما يبدأ الانزعاج.

هل الزنجبيل يساعد في الواقع الغثيان ؟

في الواقع، لجذر الزنجبيل تاريخ طويل ومدروس في تخفيف الغثيان، سواء كان ناتجًا عن الحمل أو العلاج الكيميائي أو عسر الهضم أو أي مرض آخر، حيث تُعزى قدرته على مكافحة الغثيان إلى عدة مركبات.

سلبيات محتملة لشرب الزنجبيل

تتطلب بعض العلاجات المنزلية للغثيان شرب الزنجبيل في درجة حرارة الغرفة، بينما يتطلب البعض الآخر شربها بشكل مختلف، مثل دافئ، أو بارد، وعادة ما يكون مجرد ماء وسكر بنكهة الزنجبيل، وعلى الرغم من أنه قد يكون لذيذًا، فمن المحتمل ألا يساعد الغثيان كثيرًا.

في الواقع، قد تؤدي الكربنة في الواقع إلى تفاقم الغثيان بدلاً من الراحة، هذا لأنه يدخل الغاز إلى أمعائك، مما يؤدي إلى الانتفاخ وعدم الراحة.

علاوة على ذلك، قد يؤدي تحميل الجهاز الهضمي بالصودا إلى تفاقم الأعراض الأخرى التي تصاحب الغثيان أحيانًا، مثل الإسهال، ذلك لأن السكريات البسيطة مثل الفركتوز تحفز الأمعاء على ضخ الإلكتروليتات والماء، مما يؤدي إلى فك الأمعاء.

ومن المثير للاهتمام، أن دراسة قديمة من عام 2007 كشفت أن الإريثريتول يقاوم تخمير الأمعاء، مما قد يسهل تحمله عند تناوله بجرعات مفردة تصل إلى 50 جرامًا، وهناك حاجة إلى مزيد من البحث لفهم كيفية تأثير الإريثريتول وكحول السكر الأخرى على الأمعاء.

طرق بديلة لتخفيف الغثيان

هناك طرق أفضل للعثور على راحة الغثيان من الزنجبيل، حيث يمكن أن تساعد حلوى الزنجبيل أو المضغ، وكذلك شاي الأعشاب، ولقد تم ربط الأعشاب التالية، أو الشاي العشبي والحقن، بتخفيف الغثيان، وتجدر الإشارة إلى أن العديد من هذه الدراسات استخدمت أشكالًا أخرى من هذه الأعشاب مثل الكبسولات أو الزيوت، لذا فإن تناولها كشاي قد لا يكون له نفس التأثير:

شاي الزنجبيل والليمون

شاي النعناع

شاي البابونج

يمكن أن تحدث درجة الحرارة فرقًا هنا، لذا جرب هذه الساخنة أو المثلجة لمعرفة أفضل ما يناسبك، وأضف قليلاً من العسل أو الصبار إذا كنت بحاجة إلى القليل من الحلاوة، كما يمكنك حتى تجربة تجميد الشاي المخمر وتناوله مع الثلج إذا كان البرد يخفف.

وتشمل البدائل الأخرى أساور العلاج بالابر، والتي تحفز نقطة ضغط Pericardium 6 (P6) على الجانب الداخلي من المعصم المرتبط بالغثيان والقيء، وهناك بعض الأدلة التي تظهر أن هذه الطريقة يمكن أن تجلب الراحة.

أيضًا إذا شعرت بالغثيان بشكل خاص أو كنت على وشك القيء، خذ نفسًا عميقًا واحتفظ به لمدة 3 ثوانٍ. كرر هذا لبضع دورات، وقد تحاول أيضًا التأمل.

تأكد من البقاء رطبًا أيضًا، خاصة إذا كان الغثيان مصحوبًا بالقيء أو الإسهال، حيث من المهم تجديد الشوارد في هذه الحالات عن طريق ماء جوز الهند أو المرق.

ومع ذلك، إذا كان الغثيان لديك مستمرًا، وينبع من سبب معروف مثل العلاج الكيميائي أو الحمل، ويؤدي إلى فقدان الشهية أو الضعف أو فقدان الوزن غير المقصود، تحدث مع أخصائي الرعاية الصحية حول الأدوية المضادة للقيء (مثبطة للقيء) التي قد تساعد.

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