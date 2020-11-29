هل السفر بالطائرة آمن بعد العملية الجراحية؟

إذا كنت قد أجريت مؤخرًا عملية جراحية أو تخطط لإجراء جراحة في المستقبل القريب، فمن المؤكد أنك سوف تتساءل عما إذا كان السفر بالطائرة آمنًا أو أنه سيكون له تأثيرات ومضاعفات على المدى القريب أو البعيد.

ونقلاً عن "موقع حلوة" في الحقيقة لا توجد توصية واحدة وشاملة تناسب الجميع بشأن السفر بعد الجراحة، ولكن من خلال هذا المقال سنلقي نظرة على أنواع مختلفة من الجراحة، إلى جانب عوامل الخطر والاعتبارات الأخرى للسفر بعد الجراحة.

متى يكون الطيران آمنًا بعد الجراحة؟

يختلف كل شخص وكل نوع من الجراحة، ذلك سيقدم طبيبك توصيات بناءً على ما هو مناسب لك فقط، ولكن إليك توضيحًا عامًا متى يكون الطيران آمنًا بعد الجراحة بحسب نوعها كما يلي:

جراحة البطن المعقدة: 10 أيام

جراحة البطن البسيطة: 4-5 أيام

جراحة القرنية بالليزر: يوم واحد

جراحة الصدر: 10 أيام

جراحة العيون المعقدة: 10 أيام

تنظير القولون: اليوم التالي

جراحة تجميل الوجه: 1-2 أسبوع

إصلاح كسر الأنف أو الوجه: أسبوعين

جراحة العظام التي تشمل تركيب الجبس: يوم إلى يومين

استئصال اللوزتين واللحمية: أسبوعين

ما هي المخاطر المرتبطة بالطيران بعد وقت قصير جدًا من الجراحة؟

يمكن أن تختلف مخاطر السفر في وقت مبكر جدًا بعد الجراحة وفقًا لنوع الجراحة التي خضعت لها، وحتى لو لم تخضع لعملية جراحية مؤخرًا، فقد يزيد السفر لمسافات طويلة من خطر الإصابة بجلطات الدم لدى بعض الأشخاص،وهي حالة تعرف باسم تجلط الأوردة العميقة.

في حين وجدت دراسة من مصدر موثوق لمرضى الاستئصال الرئوي التشريحي في مايو كلينك عدم وجود فرق كبير في مخاطر حدوث مضاعفات بين أولئك الذين سافروا عن طريق الجو مقارنة بأولئك الذين استخدموا النقل البري.

ماذا عن الطيران قبل الجراحة؟ هل هو آمن؟

قد يزيد الطيران لمسافات طويلة قبل الجراحة من خطر الإصابة بجلطات الدم بعد الجراحة، لذلك طبيبك وحده هو من يمكنه تقييم عوامل الخطر الفردية لنوع الجراحة التي ستخضع لها.

بشكل عام، في كثير من الحالات يكون السفر بعد الجراحة آمنًا تمامًا، لكن لا ينصح به للجميع، ويبقى الأمر متعلقًا بتوصية كل حالة على حدة والتي يتم تقديمها من الطبيب بناء على عوامل الخطر الشخصية الخاصة بكل فرد، لذا من الأفضل التحدث مع طبيبك قبل حجز السفر في الأسابيع التي تسبق الجراحة أو بعدها لتقديم النصح بشأن الإطار الزمني الأكثر أمانًا للسفر بالطائرة.

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