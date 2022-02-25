العصائر الخضراء لا تزال الأفضل في عالم الصحة والعافية، حيث أن العصائر الخضراء تساعد في كل شيء من فقدان الوزن إلى حب الشباب، وتظل المفضلة لدى خبراء التغذية والمؤثرين في اللياقة البدنية والمهنيين الطبيين.

لكن هل العصائر الخضراء تستحق سمعتها كعناصر أساسية في عالمي الصحة والنظام الغذائي؟ تجيب هذه المقالة على جميع أسئلتك حول العصائر الخضراء، بما في ذلك ما إذا كانت صحية، وما إذا كانت يمكن أن تساعدك على إنقاص الوزن.

ما هي العصائر الخضراء ؟

يمكنك تعريف العصائر الخضراء على أنها عصائر تحتوي عادةً على الخضار الورقية مثل اللفت أو السبانخ، ومن هنا جاء مظهرها الأخضر، وفي الواقع، يمكنك شراء عصائر خضراء مسبقة الصنع من العديد من متاجر البقالة والمتاجر الصغيرة، بالإضافة إلى ذلك، يمكنك العثور على الآلاف من وصفات العصير الأخضر عبر الإنترنت التي يمكنك إعدادها في المنزل ببعض المكونات والخلاط.

المكونات وتوزيع التغذية

تعتمد تغذية العصير الخاص بك على المكونات التي تستخدمها، فعلى سبيل المثال، العصائر المصنوعة من الفواكه والخضروات فقط أقل في البروتين والدهون الصحية من العصائر الخضراء المصنوعة من مكونات مثل مساحيق البروتين وزبدة الجوز.

ويعتبر البروتين والألياف والدهون مكونات أساسية لوجبة متوازنة ومرضية لأن هذه العناصر الغذائية تساعد في تنظيم شهيتك، كما أن البروتين هو من بين المغذيات الكبيرة الأكثر ملء ويمكن أن يساعدك على الشعور بالرضا بين الوجبات.

وعلى الرغم من أن العصائر المصنوعة بالكامل من الفواكه والخضروات تتميز بمجموعة متنوعة من الفيتامينات والمعادن والمركبات النباتية الأساسية، إلا أنها لن تبقيك ممتلئًا لفترة طويلة، ومع ذلك، ليس عليك اعتبار هذا أمرًا سيئًا، خاصة إذا كنت تشرب عصير أخضر فاكهي جنبًا إلى جنب مع وجبة مرضية غنية بالبروتين والألياف والدهون.

بشكل عام، تعتبر العصائر الخضراء مصدرًا ممتازًا للفيتامينات والمعادن والمركبات النباتية النشطة بيولوجيًا - وكلها ضرورية للبقاء بصحة جيدة.

هل العصائر الخضراء صحية ؟

بشكل عام، يمكنك اعتبار العصائر الخضراء خيارًا صحيًا، حيث إنها طريقة سهلة للأطفال والبالغين لاستهلاك المزيد من حصص الخضار والفواكه، وهي خيار سريع وسهل لتناول وجبة خفيفة، اعتمادًا على المكونات التي تستخدمها، ومع ذلك، ضع في اعتبارك أن نظامك الغذائي ونمط حياتك ككل يحددان صحتك العامة.

وعلى الرغم من أن إضافة هذه العصائر إلى نظامك الغذائي يمكن أن يحسن تناول العناصر الغذائية وعلامات معينة على صحتك، إلا أنها لا يمكن أن تعوض عن نظام غذائي غير صحي أو قلة النوم أو نمط حياة مستقر.

أسباب إضافة العصائر الخضراء إلى نظامك الغذائي

مصدر ممتاز للعناصر الغذائية

أحد أهم أسباب شرب العصائر الخضراء هو محتواها الغذائي، حيث أن معظمها مليئة بالفواكه والخضروات الغنية بالفيتامينات والمعادن وكذلك المركبات النباتية المضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة، كما يمكن أن يساعدك شرب هذه العصائر على تلبية احتياجاتك الغذائية، خاصة إذا كنت تبحث عن المزيد من الفيتامينات والمعادن.

بالإضافة إلى توفير الفيتامينات والمعادن، يمكن أن تكون العصائر الخضراء مصدرًا سريعًا ومريحًا للبروتين إذا كانت تشمل مساحيق البروتين أو الزبادي اليوناني.

ملائمة ومتعددة الاستخدامات

من السهل صنع العصائر الخضراء ولا تتطلب أي مهارات في الطهي، بالإضافة إلى ذلك، يمكنك صنعها على دفعات كبيرة وتخزينها في الثلاجة، وقد يكون هذا مفيدًا إذا كنت تبحث عن إعداد وجبة سهلة وفعالة.

علاوة على ذلك، يمكنك تكييف عصائرك الخضراء وفقًا لتفضيلات ذوقك، فمثلًا لا تحب اللفت ؟ لا مشكلة أضف بعض الخضار الورقية الأخرى، مثل السبانخ أو الخس.

يمكنك أيضًا صنع عصائر خضراء أعلى أو أقل في السعرات الحرارية والبروتين والدهون، اعتمادًا على ما إذا كنت تبحث عن وجبة خفيفة مغذية أو وجبة حشوة أثناء التنقل.

يمكن أن يحسن جوانب معينة من الصحة

تظهر الأبحاث أن زيادة استهلاك الفاكهة والخضروات قد يحسن العديد من جوانب صحتك، فعلى سبيل المثال، قد تساعد إضافة المزيد من المنتجات إلى نظامك الغذائي عن طريق شرب الفاكهة والخضروات الكاملة في العصائر الخضراء في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب وبعض أنواع السرطان ومساعدتك على العيش لفترة أطول.

ومع ذلك، تذكر أن هذه الفوائد الصحية لها علاقة باستهلاك الفواكه والخضروات الطازجة أكثر من تناول العصائر نفسها، حيث يعود كل شيء إلى المكونات الطازجة والمغذية.

وأعطي الأولوية للحصول على ما يكفي من الفواكه والخضروات الكاملة في نظامك الغذائي، وإذا ساعدتك العصائر الخضراء في الوصول إلى الاستهلاك الموصى به لما لا يقل عن 5 حصص من الفواكه والخضروات يوميًا، فيمكن أن تكون العصائر الخضراء مفتاحك للحياة الصحية.

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