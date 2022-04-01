هل الكثير من الكركم له آثار جانبية ؟

الكركم هو توابل برتقالية صفراء نشأت في جنوب آسيان وهو مكون شائع في العديد من الأطباق الهندية والشرق أوسطية أيضًا، كما أنه يستهلك لفوائده الصحية، حيث أصبحت المكملات التي تحتوي على الكركم شائعة بشكل متزايد.

ومع ذلك، فإن بعض الناس قلقون بشأن الآثار الجانبية المحتملة لجرعات عالية من الكركم ومكملات الكركم، ومن خلال هذه المقالة سنتعرف على الآثار الجانبية للكثير من الكركم وتأثيره على الجسم.

ما هو الكركم ؟

يتكون الكركم بشكل أساسي من الكربوهيدرات، ومعظمها من النشا والألياف، ومع ذلك، مثل جميع التوابل، يحتوي الكركم على العديد من المركبات النباتية والمغذيات، والسيقان الجذرية غنية أيضًا بالمركبات النباتية، وهي المركبات النشطة الرئيسية المسؤولة عن اللون البرتقالي والأصفر للكركم ومعظم فوائده الصحية.

ويعد مركب الكركمين في الكركم هو الأكثر دراسة على نطاق واسع، والذي قد يمثل حوالي 4٪ من الكركم، حيث تحتوي مساحيق الكركم أيضًا على إضافات، وتشمل هذه ثاني أكسيد السيليكون، وهو عامل مضاد للتكتل يمنع التكتل.

لماذا يأكل الناس الكركم ؟

يستخدم الكركم كتوابل وصبغة طعام، مما يضيف النكهة واللون إلى الطعام، وكما تم استهلاكه لفوائده الصحية، حيث يُعزى كل هذا تقريبًا إلى الكركمين، المكون النشط الرئيسي، ويقدم الكركمين المزايا التالية:

تقليل الالتهاب، حيث يرتبط الالتهاب المزمن بالعديد من الأمراض، وتشير الدراسات إلى أن مكملات الكركمين قد تقلل من مستويات علامات الالتهاب وتساعد في علاج أو تقليل أعراض الحالات الصحية الالتهابية، مثل أمراض الأمعاء الالتهابية والتهاب المفاصل والصدفية والاكتئاب وتصلب الشرايين.

تحسين حالة مضادات الأكسدة، حيث يعتبر الكركمين وغيره من الكركمينويد من مضادات الأكسدة القوية التي قد تحسن حالة مضادات الأكسدة، كما تحمي مضادات الأكسدة من التلف الخلوي من الجذور الحرة المرتبطة بالحالات الصحية مثل مرض السكري وأمراض القلب والسرطان.

تحسين وظائف الأوعية الدموية، حيث تشير الدراسات إلى أن مكملات الكركمين قد تعزز تمدد الأوعية الدموية، وزيادة تدفق الدم وخفض ضغط الدم.

تقليل مخاطر النوبات القلبية، بحيث قد تقلل أيضًا من خطر الإصابة بالنوبات القلبية، ربما من خلال آثارها المضادة للالتهابات، عن طريق تحسين وظيفة البطانة، أو عن طريق تحسين مستويات الكوليسترول.

خصائص مضادة للسرطان، حيث قد يساعد الكركمين في إبطاء نمو الخلايا السرطانية وتعزيز موت الخلايا السرطانية، وتبحث الأبحاث الحالية في إمكانات الكركمين كعلاج لمجموعة متنوعة من أنواع السرطان، بما في ذلك سرطان الثدي والبروستاتا والبنكرياس والقولون والمستقيم والرئة.

الآثار الجانبية للكركم

يعتبر كل من الكركم ومكونه النشط الرئيسي، الكركمين، آمنين بشكل عام وبدون أي آثار جانبية خطيرة، ومع ذلك، قد يعاني بعض الأشخاص من آثار جانبية عندما يتناولونها بجرعات كبيرة كمكملات.

وفي الواقع، يحتوي الكركم على حوالي 2٪ أكسالات، وعند الجرعات العالية، قد يساهم ذلك في حصى الكلى لدى بعض الأفراد، بالإضافة إلى ذلك، ليست كل مساحيق الكركم التجارية نقية، حيث أن بعضها مغشوش، وهذا يعني أنه تمت إضافة مكونات أرخص وربما سامة ولم يتم إدراجها على الملصق.

يمكن أن يتسبب تناول الكركم الذي يحتوي على القمح أو الشعير أو دقيق الجاودار في ظهور أعراض معاكسة لدى الأشخاص الذين يعانون من عدم تحمل الغلوتين أو مرض الاضطرابات الهضمية.

وقد تحتوي بعض مساحيق الكركم أيضًا على ملونات غذائية مشكوك فيها، والتي تتم إضافتها لتحسين اللون عند تخفيف المسحوق بالدقيق.

وأحد الملونات الغذائية المستخدمة بشكل متكرر في الهند هو اللون الأصفر، ويسمى أيضًا اللون الأصفر الحمضي، حيث تظهر الدراسات التي أجريت على الحيوانات أن اللون الأصفر قد يسبب السرطان والأضرار العصبية عند تناوله بكميات كبيرة.

وفي الحقيقة، لا يؤثر الكركم الغذائي بشكل كبير على كيفية معالجة جسمك للأدوية، ومع ذلك، قد تزيد تأثيرات الكركم أو تتداخل مع تصرفات بعض الأدوية التي تتناولها.

على سبيل المثال، للكركم تأثير مضاد للتخثر، مما يعني أنه يمكن أن يتداخل مع تخثر الدم، ويمكن أن يؤدي تناول الكركمين مع الأدوية المضادة للتخثر أو مميعات الدم مثل الأسبرين إلى زيادة آثارها وقد يؤدي إلى نزيف مفرط، ويمكن للكركم أيضًا أن يخفض نسبة السكر في الدم وقد يعزز آثار الأدوية المضادة للسكري أو الأنسولين.

من ناحية أخرى، قد يعاني البعض من مشاكل في الجهاز الهضمي، مثل الانتفاخ وارتداد الحمض وانتفاخ البطن والإسهال بجرعات يومية تتجاوز 1000 مجم من الكركم، أيضًا يمكن أن يحدث الصداع والغثيان، وطفح جلدي، خاصة بعد تناول جرعة 8000 مجم من الكركمين أو أكثر، ولكن يبدو أن هذا نادر جدًا.

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