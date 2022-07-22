هل المخللات خالية من الغلوتين ؟

يمكن أن تكون المخللات مكونًا رئيسيًا في أطباق مثل سلطة التونة أو عنصر جانبي يتم تقديمها جنبًا إلى جنب مع شطيرة أو أي وجبة أخرى سواء على مائدة الإفطار أو الغداء أو العشاء.

وفي حين أن المخللات تشير عمومًا إلى الخيار المخمر بالخل المتبل، يمكن تخمير وتخليل مجموعة من المواد الغذائية المتنوعة بما في ذلك الجزر والبصل والخيار وغيرها.

وفي الواقع معظم المخللات خالية من الغلوتين، على الرغم من أن محلول التخمير غالبًا ما يحدد ما إذا كانت تعتبر منتجًا خاليًا من الغلوتين حقًا أم لا، ومن خلال هذه المقالة سنتعرف على المخللات الخالية من الغلوتين و والمخللات التي يجب تجنبها، خاصة إذا كنت مصابًا بمرض الاضطرابات الهضمية.

أنواع المخللات الخالية من الغلوتين

عادة ما تكون التوابل والأعشاب والعطريات الشائعة المستخدمة لتتبيل معظم المخللات، مثل فصوص الثوم والشبت وبذور الخردل خالية من الغلوتين، وهذا يعني أن تركيزك يجب أن يكون على المكون الأساسي نفسه.

وفي الحقيقة، يمكن تخمير المخللات في مجموعة من الخلطات، حيث يتم تخمير المخللات الخالية من الغلوتين في الخل المصنوع من الحبوب الخالية من الغلوتين أو الخل المقطر، وتشمل هذه الخل من الذرة وسكر القصب والعنب وعصير التفاح.

وتظهر الدراسات أن التعرض لكميات ضئيلة من الغلوتين (بمتوسط 2.1 مجم لكل تعرض) عادة لا ينتج عنه أعراض ملحوظة لدى الأشخاص المصابين بمرض الاضطرابات الهضمية، على الرغم من أن هذا قد يختلف من شخص لآخر.

ووفقًا لتنظيم الغذاء في الولايات المتحدة، يجب أن يحتوي المنتج المسمى «خالٍ من الغلوتين» على أقل من 20 جزء في المليون من الغلوتين، ولتحقيق هذه الغاية، إذا كنت تتبع نظامًا غذائيًا خاليًا من الغلوتين تمامًا بسبب مرض الاضطرابات الهضمية أو حالة صحية أخرى، فابحث عن المنتجات المصنوعة في منشأة لا تعالج المنتجات المحتوية على الغلوتين من أجل تجنب التلوث المتبادل.

وسيساعد ذلك في منع حتى الكميات المتبقية من الغلوتين من دخول جرة المخلل، ويبقيك خاليًا من الآثار الجانبية غير المرغوب فيها المرتبطة بالغلوتين.

أما إذا كانت كميات ضئيلة من الغلوتين مصدر قلق لك، فابحث عن العلامات التجارية التي تتضمن رسائل حول كون المنتج خاليًا من الغلوتين تمامًا.

وإذا كانت قائمة المكونات تسرد ببساطة «الخل»، فهذا يعني عمومًا أنه تم استخدام خل التفاح، وبالتالي، يجب أن يكون المنتج آمنًا للأكل لأولئك الذين يحتاجون إلى تجنب الغلوتين.

أنواع المخللات التي يجب تجنبها في نظام غذائي خالٍ من الغلوتين

قد تحتوي المخللات المخمرة بخل الشعير على آثار من الغلوتين، لأنها تحتوي على القمح أو الشعير، وإذا كنت تستمتع بالمخللات ولكنك قلق بشأن الغلوتين، فتجنب المخللات المصنوعة في محلول ملحي يتضمن خل الشعير.

وضع في اعتبارك:

يصنع خل الشعير من تقطير الشعير وسيحتوي على الغلوتين.

من الأفضل الابتعاد عن الخل المنكه، حيث قد يحتوي أيضًا على الشعير الذي يحتوي على الغلوتين.

يحتوي خل الأرز الأسود الصيني أيضًا على الغلوتين ويجب تجنبه.

إذا كنت مصابًا بمرض الاضطرابات الهضمية، فقد تؤدي هذه الكمية الضئيلة أو لا تؤدي إلى استجابة، ومع ذلك، إذا تجنبت الغلوتين لأسباب أخرى، فقد لا يؤثر عليك.

المكونات التي يجب البحث عنها

معظم المخللات لن تحتوي على الغلوتين، وفي الواقع المخللات المصنوعة من الخل المقطر، والذي يسمى أحيانًا ببساطة الخل، ستكون آمنة للأكل، ومع ذلك، احترس من هذه المصطلحات في ملصق المكونات، لأنها تشير إلى وجود كميات ضئيلة من الغلوتين:

بروتين القمح

خل الشعير

خل منكه

خل الجاودار

أيضًا، كن حذرًا من العناصر التي غالبًا ما تصاحب المخللات، حيث يمكن أن تحتوي غالبًا على الغلوتين، وإذا كنت مصابًا بمرض الاضطرابات الهضمية، فاستمر في توخي الحذر، وتذكر أنه من الأكثر أمانًا دائمًا اختيار الأطعمة الخالية من الغلوتين إذا كنت تعيش مع مرض الاضطرابات الهضمية.

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