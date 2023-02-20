البوابة - تشعر كل امرأة في مرحلة ما من حياتها، بالرغبة في تأخير الدورة الشهرية لبعض الوقت لإنجاز بعض المهام مثل السفر أو حضور حفل زفاف أو موعد عمل هام. اليوم وبمساعدة الأدوية التي تؤخر الدورة الشهرية ، أصبح تحقيق ذلك الآن أمرًا بسيطًا إلى حد ما.

تساعدك هذه الأدوية على تجنب إزعاج الدورة الشهرية في أيامك الحاسمة عن طريق تأخير دورتك الشهرية مؤقتًا. ومع ذلك ، من الضروري التأكد من استشارة أخصائي خبير ومناقشة فكرة تناول حبوب منع الحمل حتى تتمكني من الابتعاد عن أي مخاطر غير مرغوب فيها.

هل تأخير الدورة الشهرية بالأدوية الطبية آمن؟

أدوية تأخير الدورة: طريقة عملها

يقول الأطباء، التغيرات الهرمونية تحدد توقيت دورتك الشهرية. ببساطة ، خلال الأسبوعين الأولين من كل شهر ، تزداد سماكة بطانة الرحم بسبب هرمون الاستروجين الذي ينتجه المبيضان. يحافظ البروجسترون على بطانة الرحم للأسبوعين التاليين بعد مرحلة الإباضة للاستعداد لدخول البويضة المخصبة. ومع ذلك ، إذا لم يحدث الحمل ، تنخفض مستويات هرمون البروجسترون بشكل ملحوظ ، مما يدفع الرحم إلى فقدان البطانة ويشير إلى بداية الدورة الشهرية.

هل تأخير الدورة الشهرية بالأدوية الطبية آمن؟

أنواع أدوية تأخير الدورة الشهرية

تشمل أدوية تأخير الدورة الشهرية نوريثيستيرون ، وهو شكل اصطناعي من البروجسترون يؤخر الدورة الشهرية عن طريق الحفاظ على مستويات مرتفعة صناعياً من البروجسترون في الجسم. على الرغم من وجود حد للمدة التي يمكن فيها الحفاظ على بطانة الرحم السميكة ، فلا يزال من الممكن استخدام هذه الأدوية لتأجيل الدورة الشهرية بحوالي أسبوعين.

متى يجب أن تبدأ في تناولها؟

ينصح بالبدء في تناول الأقراص قبل ثلاثة أيام من بدء الدورة الشهرية والاستمرار في تناولها، على النحو الذي يحدده الطبيب ، كل يوم ما دمت ترغبين في تأخير الدورة الشهرية. من المحتمل أن تعود الدورة المتأخرة في غضون أسبوع واحد بعد التوقف عن تناول العلاج.

تناول أدوية تأخير الدورة: نعم أم لا؟

قد لا تكون أدوية تأخير الدورة الشهرية آمنة تمامًا للاستهلاك ويفضل التشاور مع المتخصصين قبل تناولها. على الرغم من أن هذه الأدوية يمكن أن تكون مفيدة حقًا في تلك المواقف التي نريد فيها الهروب من متاعب الدورة الشهرية من أجل الاستمتاع الكامل برحلة أو حفل زفاف ، فإن الاستخدام المتكرر لهذه الأدوية يمكن أن يغير الهرمونات في الجسم مما يؤدي إلى اضطراب دورات الحيض. هناك بعض الآثار الضارة المصاحبة للأدوية، فليس من المؤكد أن كل امرأة ستعاني من نفس الآثار الجانبية.

يجب استخدام هذه الأدوية بحذر عند النساء اللواتي يعانين من نزيف مهبلي غير منتظم غير مشخص أو أورام الثدي غير المشخصة أو سرطان الثدي أو التاريخ العائلي للإصابة بسرطان الثدي أو التاريخ السابق لجلطات الدم في الساقين أو الرئتين أو الدماغ أو التاريخ العائلي لجلطات الدم ، وعند النساء اللاتي يتناولن مضادات الاختلاج.

هل تأخير الدورة الشهرية بالأدوية الطبية آمن؟

النتيجة:

علاوة على ذلك ، من الأفضل البحث عن خبير ومناقشة حالتك قبل البدء بالأدوية. قد لا يكون تأجيل الدورة الشهرية آمنًا بدون استشارة الطبيب. بعض الآثار الجانبية لهذه الأدوية هي نزيف مهبلي غير منتظم ، وتقلبات مزاجية ، وانزعاج في البطن ، وغثيان.

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