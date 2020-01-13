هل تبحث عن حب غير مشروط؟ فكر في هذه الابراج

يمكن أن تكون المواعدة تجربة مرهقة إذا لم تكن مع الشخص المناسب. في حين أن كل علاقة فريدة من نوعها ، يحتاج الزوجان إلى فهم ما يتوقعان من العلاقة أو من بعضهما البعض. على سبيل المثال ، إذا كنت تبحث عن علاقة طويلة الأجل ولكن شريكك مهتم فقط بعلاقة عارضة ، وفي ظل هذه الظروف ، فمن المؤكد أنك ستخسر قلبك. في كثير من الأحيان ، يبحث الأشخاص الذين يريدون أن يكونوا في علاقة جدية عن الحب غير المشروط. للأسف ، ليس الجميع محظوظون بما يكفي للحصول على ما يريدون. ومع ذلك ، يمكن لابراجنا أن تتنبأ بشخصيتنا ويمكن لمواقع الكواكب أن يحدد كيف نتصرف في الحب. لذلك ، دعونا نلقي نظرة على عدد من الابراج التي تقع في الحب من كل قلبها ودون قيد أو شرط.

الثور

من المعروف ان الثور طبيعته الثابتة عندما يقع في الحب. وليس من السهل تغيير رأيه بمجرد أن يقرر أو يقع في الحب لأن حب الثور هو "دائمًا وإلى الأبد". كما انه يصبح الشريك الأكثر ولاء وسيظل إلى جانب شريكه مدى الحياة

السرطان

يبحث مولود هذا البرج عن العائلة ، وعندما يقع الحب في قلب السرطان ، فإن غريزته الأولى هي جعل الشريك جزءًا من عائلته. يمكن لأي شخص أن يفعل أي شيء للحب وحماية أسرته ، أليس كذلك؟ وهذه هي الطريقة التي ينظر بها عالم السرطان إلى العلاقات الرومانسية. قد يتعرض السلطعون المخلص والمتفاني في كثير من الأحيان للانتقاد لأنه يضع البيت قبل كل شيء - إنه يريد بناء منزل مع الشريك ليس للتسلية والبهجة مثل الآخرين. ويتوقع نفس الشيء من الشريك.

القوس

يستغرق مواليد القوس وقتًا للوقوع في الحب ، لكن بمجرد أن يمنحوا قلبهم لشخص ما ، لن يكون هناك توقف لهم. القوس يحب المخاطرة ، والمغامرة وحياة الحب لا تختلف كثيراً. يمتلك القوس هذه القدرة الفطرية على التغلب على أي أحداث مزعجة في حياتهم وعندما يتعلق الأمر بالمعارك والخلافات في العلاقة ، فهم لا يحملون الضغائن. سوف تقدم علامة النار هذه روحها للشخص الذي تحبه وتكون رائعة في بناء علاقات جدية قائمة على الحب غير المشروط.