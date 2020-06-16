هل تبحث عن خيار صحي لخسارة الوزن؟

إذا كنت تعتقد أن فقدان الوزن أمر صعب وكله طعام مسلوق ، فأنت مخطئ. يمكن أن يكون النظام الغذائي لفقدان الوزن لذيذًا وصحيًا ، ما عليك سوى إضافة النوع المناسب من الطعام الى نظامك الغذائي. هناك الكثير من خيارات الطعام المتاحة المغذية والتي يمكن أن تساعد في الحفاظ على عدد السعرات الحرارية في اليوم.

إذا كنت تبحث عن إضافة بعض خيارات الوجبات الخفيفة الى نظامك الغذائي ، فيجب أن يكون الفول السوداني هو اختيارك. فهو غني بالبروتين والدهون والألياف والعناصر الغذائية الصحية الأخرى. كما انه خيار طعام متعدد الاستخدامات فيمكنك إضافته الى الحلويات والكعك والحلويات والوجبات الخفيفة.

الفول السوداني وفقدان الوزن

يحتوي الفول السوداني على نسبة عالية من الألياف ، مما يجعلك تشعر بالشبع لفترة أطول من الزمن. يمكنك تناوله بين وجباتك لتجنب الإفراط في تناول الطعام أو الإفراط في تناول الأطعمة غير صحية. كما أنه يساعد على حركة الأمعاء بسهولة.

تشير العديد من الدراسات إلى أن وجود الفول السوداني بكمية معقولة أمر جيد لفقدان الوزن وإدارته.

الدراسة:

وفقًا لدراسة نشرت في مجلة Journal of Nutrition ، فإن تناول الطعام الغني بالبروتين يمكن أن يساعدك أيضًا على حرق السعرات الحرارية. صحيح أن الفول السوداني يحتوي على كمية عالية من السعرات الحرارية ، ولكن قد لا تتمكن من امتصاصها كلها. لا تستطيع أسناننا تحطيم الفول السوداني إلى قطع صغيرة ضرورية للهضم. ونتيجة لذلك ، يمتص جسمنا عددًا أقل من السعرات الحرارية ويتم إخراج الباقي من خلال الفضلات.

بصرف النظر عن ذلك ، يحتوي الفول السوداني أيضًا على بعض الدهون الصحية ، والتي تعد مفيدة لصحة القلب. يمكن أن تقلل من خطر السمنة والالتهابات والمضاعفات المتعلقة بالقلب.

النتيجة:

عندما تحاول إنقاص الوزن ، كن حذرًا بشأن كمية الفول السوداني التي تستهلكها في اليوم. لا تأكل الكثير من الفول السوداني لأن له عواقبه الخاصة.

قم دائمًا بشراء الفول السوداني غير المعالج. تناول الفول السوداني الذي يحتوي على الملح أو أي مكونات أخرى يمكن أن يزيد من عدد السعرات الحرارية اليومية.