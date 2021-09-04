هل تحلمين بأحلام غريبة أثناء الحمل؟ إليك سبب ذلك وطرق منعه

إلى جانب الأعراض المزعجة خلال فترة الحمل بما في ذلك الغثيان وآلام المفاصل والإمساك وغيرها الكثير ، يمكن أن يؤدي الحمل أيضًا إلى أحلام مخيفة، وغريبة وغير مريحة...

أبلغت العديد من النساء عن رؤية أحلام شبيهة بالحياة وملونة ، وهو شيء لم يسبق لهن تجربته من قبل. يمكن أن يكون سبب حدوث ذلك لأسباب عديدة. تابع القراءة لمعرفة سبب الأحلام والكوابيس المزعجة اثناء الحمل .

لماذا تحلم النساء الحوامل بأحلام غريبة؟

الأحلام جزء من كياننا النفسي. إنه مزيج من الأفكار المكبوتة ، أعمق أفراحنا ومخاوفنا وأيضًا انعكاس لتجاربنا. لكن لماذا تكون النساء الحوامل عرضة لأحلام غريبة له مجموعة من التفسيرات الخاصة به.

وفقًا للمجلس الوطني للنوم ، يمكن أن تكون التقلبات الهرمونية هي السبب الوحيد وراء الأحلام الغريبة التي تعيشها النساء الحوامل.

بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن يكون أيضًا بسبب التغيير في أنماط النوم ، والأرق الذي يحدث بسبب الحمل. نظرًا لأنه يتعين على النساء الحوامل الاستيقاظ بين نومهن إما لتغيير وضعياتهن أو لزيارة الحمام ، فمن المرجح أن يتذكرن الأحلام التي يرونها ، لأنهن أكثر وعيًا واستيقاظًا.

هل الاحلام تعني شيئا؟

بينما تم شرح العلم وراء هذه الأحلام، فإن الأحلام الغريبة التي تراود النساء أثناء الحمل قد تعني شيئًا في الواقع.

من المرجح أن تكون أحلامك هي إسقاط أفكارك وآمالك ومخاوفك. في حين أن نوع الأحلام التي تراودك لا علاقة له بجنينك ، فمن المؤكد أنه يعبر عن تطلعاتك ومخاوفك من تكوين أسرة وعلاقتك بطفلك.

خلال فترة الحمل ، غالبًا ما كانت لدى النساء أحلام حيث يكون لأزواجهن علاقة غرامية مع نساء أخريات ، مما يشير فقط إلى الخوف من فقدان الدعم الوحيد خلال هذه الأوقات المهمة.

ومع ذلك ، لا يوجد سبب للاعتقاد بأنها صحيحة بأي شكل من الأشكال. كل حلم تراه هو انعكاس لما تعتقده وتأمله.

كيف نوقف الاحلام المزعجة؟

وفقًا لمؤسسة النوم الوطنية ، هناك طرق معينة لمساعدة المرأة الحامل على النوم بشكل أفضل ، والتي بدورها تساعد في تقليل نوبات الأحلام الغريبة.

الحفاظ على الرطوبة طوال اليوم وتجنب شرب الكثير من الماء قبل الذهاب إلى الفراش .

لا تأكل الأطعمة الحارة والحمضية ، حتى لو كانت لديك الرغبة الشديدة أيضًا ، لأنها قد تسبب حرقة في المعدة أثناء الليل .

أعط الأولوية للنشاط البدني حتى تشعر بالاسترخاء عندما تضرب السرير .

التأكد من أنك تجد الوضع المناسب (المريح) للنوم .

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