هل تربية القطط تسبب عقم للمرأة؟

تربية القطط تسبب العقم للمرأة هذا مفهوم خاطىء وهي من أشهر الخرافات التي يتداولها الناس، والقطط بريئة من هذه الإشاعة.

لكن لو كانت القطة الموجودة عندك في المنزل هي قططك من الأساس وتعتني بها وتأخذ مطاعيمها بالكامل لا يوجد منها اي ضرر ولا تسبب عقم أو إجهاض أو تأخر في الحمل لكن يجب الحذر من عدم ملامسة فضلات القطط نهائياً لأنه ممكن أن ينقل لك مرض القطط ويسمى مرض التوكسوبلازما، لكن اللعب مع القطط في الشارع يجب تجنبها والحذر منها لأنها غير نظيفة.

كيف ينتقل مرض التكسوبلازما "مرض القطط"؟

براز قطط

لحمة نية وغير مطبوخة

مياه ملوثة

محاصيل ملوثة أو خضار غير نظيفة

رمل أو تراب

أواني غير نظيفة

زراعة أعضاء مصابة من مرض التكسوبلازما

أعراض مرض التكسوبلازما

وجع حلق

وجع عضلات

تضخم بالغدة الدرقية

لا يوجد إثبات أن التكسوبلازما تسبب العقم

الصداع

الحُمَّى

الإرهاق

الأشخاص الأكثر عُرضة بـ مرض التكسوبلازما

الحوامل

مرضى نقص المناعة الذاتية أو الإيدز

الأشخاص الذين يأخذون مواد مُثبّطة للمناعة أو كورتيكوستيرويدات

مرضى العلاج الكيماوي لأي سبب

مرضى زراعة الأعضاء

علاج مرض التكسوبلازما

علاج مرض التكسوبلازما يكون باستخدام المُضادات الحيوية مثل بيريميثامين أو يوجد فيه كورتزون.

10 أسباب تشجعك على تربية القطط

تساعد تربية القطط على خفض القلق والتوتر، إن اقتناء قطة يريح الأعصاب عبر إطلاق مواد كيميائية مهدئة في الجسم وبما أنها كائنات غير متطلبة فإن جلسة بسيطة من التدليل كافية تريحك وتشتت اهتمامك عما يقللك.

تقليل خطر الإصابة بالسكتات القلبية، أظهرت الدراسات أن مربي القطط أقل عرضة للإصابة بالسكتات القلبية.

إطلاق هرمون الحب والثقة، يطلق التأثير المهدىء لاقتناء القطة هرمون الاكسيتوسين والمرتبط بمشاعر الحب والثقة، هناك أشخاص يقولون أن التحدث مع القطط ساعدهم على تخطي الأوقات العصيبة مثل فقدان عزيز والمساعدة في تقليل الاكتئاب والمزاج السيء.

رفع مناعة الجسم ويقلل من خطر داء الربو واقل عرضة للجهاز التنفسي.

خفض ضغط الدم المرتفع

تقلقل الإصابة بأمراض القلب والنوبات القلبية

خفض مستوى الدهون الثلاثية والكولسترول

زيادة الألفة والمخالطة الاجتماعية وهناك دراسة تقول أن النساء تنجذب وتحب الرجال الذين تربي قطط لأنه اقتناء قطة يشير إلى رهافة الحس والذكاء.

مساعدة الأطفال المصابين بالتوحد.

الرفقة وتقليل الشعور بالوحدة وتخطى الشعور بالوحدة خصوصاً للعزباء.

اقتناء قطة تماثل وجود شريك في حياتك.

هل يظهر الحمل في تحليل البول قبل موعد الدورة باسبوع؟

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