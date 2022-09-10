هل تسببت أعراض ما بعد كوفيد-19 في وفاة الملكة إليزابيث؟ تساءل العديد من الأشخاص عن السبب الذي أدى الى وفاة الملكة إليزابيث الثانية التي تعتبر أيقونة ملكية وصاحبة أطول فترة حكم عرفها التاريخ المعاصر.

نقدم لكم تحليل الشهور الأخير من حياة الملكة إليزابيث التي عرفت بنشاطها وحيويتها الدائمة والتزامها بالبروتوكول الملكي. يذكر أن والد الملكة إليزابيث الملك جورج السادس قد أصيب بسرطان الرئة ، وفي سبتمبر 1951 تمت إزالة رئته اليسرى. ولكنه توفي أثناء نومه وعُثر عليه ميتًا في سريره في 6 فبراير 1952 ، في ساندرينجهام. وكان يبلغ من العمر 56 عامًا . بينما توفيت الملكة إليزابيث الملكة الأم ، أرملة الملك جورج السادس ملك المملكة المتحدة وأم الملكة إليزابيث الثانية ، أثناء نومها في رويال لودج ،وندسور جريت بارك ، بحضور الملكة إليزابيث الثانية ، بجانب سريرها. وكانت تعاني من نزلة برد في الصدر استمرت عدة أشهر في 30 مارس 2002 عن عمر يناهز 101 عامًا.

هل تسببت أعراض ما بعد كوفيد-19 في وفاة الملكة إليزابيث؟

الأشهر الأخيرة من حياة الملكة إليزابيث الثانية

تم تشخيص إصابة الملكة إليزابيث بفيروس كورونا في أواخر فبراير. وقال قصر باكنغهام إنها عانت من "أعراض خفيفة تشبه البرد" واستمرت في أداء مهامها الخفيفة في قلعة وندسور خلال هذا الوقت.

في ذلك الوقت ، ألغت بعض الاجتماعات الافتراضية قبل استئناف الظهور العلني في أوائل مارس 2022. ثم طلبت من ابنها الأكبر الأمير تشارلز تمثيلها في قداس يوم الكومنولث الذي يحتفي ببريطانيا والمجموعة الدولية المرتبطة بمستعمراتها السابقة.

بين في أواخر مارس ومنتصف مايو 2022 ، لم تحضر الملكة أي أحداث عامة. وفي أبريل ، فاتتها احتفالات عيد الفصح ، وفي مايو ، لم تحضر حفل افتتاح البرلمان بسبب "مشكلات في الحركة". كان هذا الغياب هو المرة الثالثة خلال 70 عامًا التي لم يحضر فيها الملك افتتاح البرلمان.

ثم عادت الملكة إليزابيث إلى الظهور في 13 مايو ، عندما حضرت عرض رويال ويندسور للخيول. وهذا الحدث المفضل للملكة ويضم العديد من خيولها.

ولكنها لم تحضر بعض احتفالات اليوبيل البلاتيني في يونيو، حيث كان اليوبيل البلاتيني مليئًا بالأحداث التي احتفلت بمرور 70 عامًا على تولي الملكة إليزابيث العرش.

وحضرت الملكة موكب Trooping the Colour ، ولكن بسبب "بعض الانزعاج" ، فاتها قداس الشكر في كاتدرائية سانت بول ولم تحضر سباق دربي للخيول في إبسوم داونز في اليوم التالي. وغابت أيضا عن الحفلة البلاتينية. ثم ظهرت الملكة إليزابيث بشكل مفاجئ على شرفة قصر باكنغهام يوم 6 حزيران برفقة كبار أفراد العائلة المالكة.

هل تسببت أعراض ما بعد كوفيد-19 في وفاة الملكة إليزابيث؟

الأيام الأخيرة

غابت الملكة مجدداً عن حدث أخر مفضل لها بالقرب من قلعة بالمورال الأسبوع الماضي في سبتمبر ، وهي دورة ألعاب Braemar Highland "" ، التي أقيمت في اسكتلندا بالقرب من القلعة، بسبب مشاكل في الحركة.

وخالفت الملكة إليزابيث التقاليد بتعيين رئيس وزراء جديد في اسكتلندا، حيث تعين الملكة رئيس وزراء جديدًا في لندن. ومع ذلك ، عندما حان الوقت لاستبدال بوريس جونسون بليز تروس في 6 سبتمبر ، سافر السياسيان إلى اسكتلندا حتى يمكن عقد الحدث في قلعة بالمورال.

كانت هذه هي المرة الأولى في عهد الملكة البالغ 70 عامًا التي يتم فيها تعيين رئيس الوزراء في اسكتلندا. تروس هي رئيس الوزراء الخامس عشر في عهد الملكة إليزابيث.

في اليوم التالي ، 7 سبتمبر ، ألغت الملكة اجتماعًا افتراضيًا مع مجلسها الخاص ، وهو هيئة رسمية من المستشارين بما في ذلك تروس ، بعد أن نصحها الأطباء بالراحة.

ثم توفيت الملكة إليزابيث الثانية في 8 سبتمبر 2022 حيث اعلن قصر باكنغهام في بيان يوم 8 سبتمبر: "توفيت الملكة بسلام في بالمورال بعد ظهر اليوم. وسيبقى الملك والملكة في بالمورال هذا المساء وسيعودان إلى لندن غدًا".

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