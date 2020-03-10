هل تعانين من الإنفلونزا؟ إليكِ 7 وسائل طبيعية تحميكِ منها دون تردد!

الإنفلونزا مرض موسمي يظهر مع بداية موسم برودة الجو يبدأ بكثرة مع حلول فصل الخريف الأمر الذي يتطلب اتباع بعض طرق الوقاية الضرورية لتجنب الإصابة بهذا المرض المزعج.

ويعدّ موسم الشتاء من أكثر المواسم التي تحفل بالأمراض وعلى رأسها الإنفلونزا، وفي هذا المقال نقدم لكم بعض الوسائل الطبيعية التي تحميكِ وتعالجكِ من الإنفلونزا:

1- تجنبي الانتقال من مكان دافئ لمكان مفرط البرودة فجأة. احرصي على التدرّج في الانتقال.

2- احرصي على تدفئة منطقتيّ الصدر والعنق جيداً لحمايتهما من تيارات الهواء الباردة.

3- لا تبدّلي الملابس الصوفية بأخرى خفيفة فجأة وهكذا. اجعلي الانتقال تدريجياً واجعلي بين التغيير والآخر في درجات الملابس وثقلها حماماً معتدل الحرارة.

4- لا تنامي من دون تجفيف شعركِ ولا تعرّضي رأسكِ لتيارات الهواء الباردة.

5- احرصي على تجنب المشروبات الباردة والمثلجة في موسم الإصابة بالإنفلونزا، واستبدليها بالمشروبات الدافئة الشفافة.

6- احرصي على عمل تبخيرات الهواء الساخن عند إصابتكِ بالإنفلونزا، واستخدمي معها ملعقة من الفيكس أو الكافور الطبيعي.

7- اجعلي درجة الحرارة في بيتكِ ومكتبكِ معتدلة؛ حتى لا تصبح احتمالية الإصابة بالإنفلونزا كبيرة عند الخروج لوسط بارد.

عزيزتي إليكِ بعض النصائح التي يمكنها أن تجنبك خطر الإصابة بالانفلونزا المزعجة:



- أولاً غسل اليدين جيداً بالماء والصابون بعد كل مصافحة أمر في غاية الأهمية للوقاية من هذا الفيروس، وذلك بسبب ما قد تنقله المصافحة بالأيدي بين شخصين من مسببات للمرض.



- احرصي على عدم لمس عينيك أو أنفك أو وجهك بشكل عام بيديك كي لا تنتقل الجراثيم منها ريثما تقومين بغسلها.



- أخذ قسط كافٍ من النوم والراحة 8 ساعات يومياً ليحافظ الجسم على نشاطه وحيويته ويكون مستعداً لمقاومة المرض بشكل أفضل.



- احرصي على تناول غذاء صحي ومتوازن غني بالكثير من المواد المغذية والفيتامينات والمعادن كالفواكه والخضار الطازجة والتي تحتوي أيضاً على نسبة عالية من فيتامين c فهي كفيلة برفع نسبة المناعة في الجسم وبالتالي حمايته من الأمراض.



- الاهتمام بالنظافة الشخصية هو عامل وقاية هام آخر من عوامل الوقاية من الإصابة بالإنفلونزا.



- تناول المشروبات الدافئة بكثرة أيضاً خلال هذا الفصل ضروري ومهم لمقاومة الأمراض فاحرصي على تناول مشروبات الأعشاب المفيدة الدافئة بشكل يومي.

- احرصي على البقاء بعيدة تماماً عن المرضى المصابين بالإنفلونزا وتجنبي الاحتكاك المباشر بهم. واحتفظي دائماً في محفظتك بمعقمات فعالة كالمطهرات أو المناديل المطهرة لاستخدامها عند الضرورة.

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