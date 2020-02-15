هل تعانين من البدانة وترغبين في الحصول على جسم رشيق؟ هل تعتبرين النجمات مثلك الأعلى؟ لمعلوماتك تحرص نجمات هوليوود على رشاقتهن ومظهرهن بشكل خاص ويتبعن أنظمة غذائية مناسبة لاحتياجاتهن وأحيانا صارمة لذلك اذا كنت تتخيلين أنهن نحيلات دون مجهود فأنت مخطئة تعالوا نتعرف على أهم حميات النجمات الأكثر شهرة:

الحمية النباتية: صوفي مارسو، هيلين دو فوجرول، وستيلا ماكارتني

يتواجد الملايين من النباتيين في الهند و الولايات الأمريكية المتحدة، و أكثر أيضاً في ألمانيا و إيطاليا. تأخذ الخضروات الحيز الأكبر على موائد طعامهم، ففي حرصهم على التعايش في وئام مع بيئتهم، يكتفون باستهلاك مشتقات حيوانية كالبيض، العسل و الحليب، و يتركون أكل اللحوم جانباً.

من أشهر النجمات النباتيات نجد مصممة الأزياء الشهيرة ستيلا ماكارتني، التي حذفت الجلد بشكل نهائي من مجموعة تصاميمها. و فيكتوريا بيكهام، التي صرحت لمجلة Vogue: "أنا نباتية بنسبة 100%، فأنا لا أتناول أي منتج حيواني، لكن الأمر يسهل كثيراً بوجود شيف في منزلنا، فهو يضمن أن تكون كل وجباتنا متوازنة".

سلبيات الحمية النباتية:

يعاني النباتيون من نقص دائم في الحديد و الفيتامينات، لكن يكفي زيادة استهلاك العدس أو الشوكولاتة مثلاً، حسب نصائح خبير التغذية، لتعويض هذا النقص.

إيجابيات الحمية النباتية:

مستوى ألياف مرتفع، وجود العناصر النزرة و المعادن مثل اليود، المغنيسيوم، المغنيز، السيلينيوم و الزنك. كما توضح العديد من المنشورات العلمية أن هذا النظام يقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب و الشرايين، السرطانات، هشاشة العظام و السمنة.

حمية غذائية بدون جلوتين: مايلي سايرس، استيل لوفيبور‏، جينيفر أنيستون، ليدي غاغا

انطلاقاً من الولايات المتحدة، وصلت هذه الحمية لجميع بقاع العالم، فأصبح من الممكن طلب عشاء خال من الجلوتين في أي مطعم. تعتبر هذه المادة، والتي تتكون من نوعين من البروتين التي تضمن مرونة ولزوجة الدقيق في الخبز، العدو الأول لرواد هذه الحمية.

باستثناء الأشخاص الذين يعانون فعلياً من حساسية تجاه هذه المادة، والذين يشكلون 6% من سكان الولايات المتحدة، أصبحت هذه الحمية موضة أكثر من كونها حقيقية علمية.

سلبيات الحمية الغذائية الخالية من الجلوتين:

قد يتحول البحث عن المادة الضارة في أي غذاء إلى هوس هستيري يطارد الشخص قبل تناول أي طعام. يقول اختصاصي التغذية في هذا الصدد: "يخاطر متتبع الحمية دون جلوتين لنقل قلقه و شكه لمواد و مكونات أخرى، في خوف بدون سبب وجيه على صحته".

إيجابيات الحمية الغذائية الخالية من الجلوتين:

مراقبة النظام الغذائي يضمن فقدان سريعاً للوزن، راحة للجهاز الهضمي و طاقة متجددة.

حمية الماكروبيوتك: جوينيث بالترو ، شارون ستون، سكارليت جوهانسون و بليك ليفلي.

رغم أن مبادئ التوازن الغذائي المستلهمة من الدكتورة كاثرين كوسمين فقدت بعضاً من شهرتها، إلا أن حمية الماكروبيوتك لا زالت تحافظ على أتباعها. يتمثل سر هذه الحمية في دمج يينغ و يانغ المواد الغذائية, فلا يتم يتناول الكثير من الخضروات النيئة (اليينغ) و لا الكثير من اللحوم و الدواجن و القهوة (اليانغ). فأي طبق تابع لحمية الماكروبايوتيك يجمع بين اللون، الشكل و نكهة أطعمة الموسم.

سلبيات حمية الماكروبيوتك:

بعض من أتباع هذه الحمية لا يستهلكون سوى الحبوب، و لك أن تتخيلي الثغرات التي يتركها هذا على النظام الغذائي.

إيجابيات حمية الماكروبيوتك:

تتبع هذه الحمية نظرية توازن سليمة لا تحرم الجسم من أي مادة غذائية.

حمية غذائية بدون حليب: كاميرون دياز، فيكتوريا بيكهام، و أوبرا وينفري

اضطرابات في الجهاز الهضمي، طعم غريب، تفشي حب الشباب، ترقق العظام... كلها بسبب الحليب، أو الكازين على وجه الخصوص، الذي يسبب حساسية بأعراض يسهل التعرف عليها. كما أن سوء هضم الاكتوز يسبب الكثير من المتاعب للجهاز الهضمي. أتباع الحمية بدون حليب يحددون استهلاكهم في الجبن، عادة جبن الماعز.

سلبيات الحمية الغذائية بدون حليب:

حذف الحليب من النظام الغذائي يعود بالضرر على الجسم، حيث أن هذا الأخير يحرم من مجموعة من الفيتامينات والمعادن و المغذيات المفيدة، مما قد ينتج عنه بعض العواقب (هشاشة العظام، ريادة خطر الإصابة بكسور، و ما إلى ذلك).

إيجابيات الحمية الغذائية بدون حليب:

استهلاك أقل للدهون المشبعة السيئة على الصحة، مع أن بعضها ضروري لهضم أحماض أخرى.