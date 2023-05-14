البوابة - على عكس الشائع، تعتبر أمراض القلب عند النساء أمرًا شائعًا كما هو الحال عند الرجال ، ولكن يبدو أن النساء يفتقدنها وغالبًا ما يتأخرن عن الذهاب إلى الطبيب أو غرفة الطوارئ. ولكن عندما يتعلق الأمر بتحديد المخاطر المرتبطة بأمراض القلب ، فإن النساء يكون في وضع غير مواتٍ أكبر. هناك عدة أسباب وراء ذلك سنناقشها في هذه المقالة.



وفقًا لبيانات منظمة الصحة العالمية (WHO) ، كل عام يموت حوالي 18 مليون شخص بسبب مضاعفات القلب. هذه البيانات تنذر بالخطر وبالتالي تجعل من المهم للجميع معرفة المزيد عن أمراض القلب والمخاطر التي تنطوي عليها ومعرفة الأعراض المبكرة التي يمكن أن تساعد في تحديد المرض وتقديم المساعدة الطبية في الوقت المناسب.

هل تعاني النساء من أمراض القلب مثل الرجال؟

أسباب تعرض النساء لخطر أكبر مع مضاعفات القلب والأوعية الدموية

قلة الوعي

من أكبر الخرافات حول أمراض القلب أنها لا تصيب النساء وتؤثر على الرجال فقط. وهذا خطأ شائع. يعتبر البعض أن أمراض القلب تشكل مشكلة أكبر بالنسبة للرجال. لأن بعض أعراض أمراض القلب لدى النساء يمكن أن تختلف عن تلك التي تظهر عند الرجال ، فقد لا تعرف النساء ما الذي تبحث عنه.



الأعراض لدى النساء قد تكون غير نمطية

لا تعاني النساء من العلامات الكلاسيكية لأمراض القلب التي يشعر بها الرجال مثل ألم شديد في الصدر. لذلك يمكن أن تحدث النوبة القلبية لدى النساء دون أن تعاني من أي ألم في الصدر.

ما هي الأعراض الخاصة بالنساء فقط؟

ثقل الصدر ، وصعوبة التنفس ، والأرق أو الشعور بالقلق والذعر ، وعدم الراحة في الذراع أو الكتف ، والدوخة ، وعدم الراحة في البطن ، والغثيان وحرقة المعدة أو مجرد الشعور بالتوعك ، يمكن أن تكون أعراضًا لأمراض القلب التي يتم إغفالها.

تظهر هذه الأعراض في العديد من المشكلات الجسدية الأخرى أيضًا مما يسهل تفويتها.



النساء يخفين أعراضهن

عادة ما تخفي النساء أعراضهن عن عائلاتهن ويميلن إلى تجاهلها حتى تتطور وتتفاقم مما يؤدي إلى تأخير التشخيص والدخول في مرحلة الخطر. كذلك هناك الأسباب الاجتماعية والاقتصادية المعروفة بالتسبب في تأخير تشخيص وعلاج أي حالة صحية لدى النساء بما في ذلك أمراض القلب.

ما هي المخاطر التي تنطوي عليها؟

بالنسبة للنساء ، هناك القليل من عوامل الخطر التي تؤثر على صحة القلب. يزيد مرض السكري والتوتر والقلق والتدخين وقلة النشاط البدني وانقطاع الطمث ومضاعفات الحمل ووجود تاريخ عائلي من أمراض القلب والإصابة بأمراض التهابية مثل التهاب المفاصل الروماتويدي والذئبة من مخاطر الإصابة بمضاعفات القلب والأوعية الدموية.



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