نشرت الإعلامية الأردنية رندة كرادشة البالغة من العمر 37 عاماً، على مواقع التواصل الإجتماعي "انستغرام" فيديو مؤثر لنشر الوعي وتعبيرًا عن مشاعر الحزن بعدما مرت بأصعب تجربة في حياتها والتي غيرت حياتها.

وبمناسبة اليوم العالمي لسرطان المبيض الذي صادف 8 مايو/ أيار علقت الإعلامية الأردنية على الفيديو: "اليوم يصادف اليوم العالمي لسرطان المبايض .. وبهالمناسبه حبيت اشارككم التجربة الي غيرت حياتي … ولأنه السوشال ميديا الها دور بنشر التوعية قلت بالرغم من انه الموضوع شخصي و حساس و لكن املي قصتي توصل لكل امرأة و صبية ❤️ ".

ما هو مرض الإعلامية الأردنية رندة كرادشة؟

وقالت الإعلامية الأردنية في الفيديو الذي تم نشره على صفحتها الخاصة على الانستغرام أنها كانت تنوي إجراء عملية لتجميد البويضات، لكن الأطباء اكتشفوا ورمين في جسدها مما أدى إلى استئصال الرحم والمبايض.

وبينت الإعلامية الأردنية كرادشة خلال مقطع الفيديو المنشور إنها لن تصبح أما مطلقا، فيما فقدت القدرة على الإنجاب بعد أن اضطرت إلى "استئصال الرحم والمبايض".

وفي ختام مقطع الفيديو وجهت رندة كرادشة رسالة للفتيات بضرورة فحص الرحم والمبايض بشكل دوري، مؤكدة أنها الطريقة الوحيدة لمعرفة الإصابة بالأورام.

أعراض سرطان المبايض

انتفاخ البطن

التورُّم

الشعور السريع بالشبع عند تناول الطعام.

خسارة في الوزن

الشعور بالانزعاج في منطقة الحوض

الإرهاق والتعب

ألم في الظهر

تغيرات في وتيرة التغوط مثل الإصابة بالإمساك

الحاجة المتكررة للتبول

أنواع سرطان المبايض

سرطان المبيض الظِّهاري

الأورام السّدية

أورام الخلايا الجنسية

عوامل تزيد خطر الإصابة بسرطان المبايض