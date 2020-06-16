هل حبوب الحديد تزيد الوزن؟

الحديد من الفيتامينات الضرورية للجسم، ويتسبب نقصه بتعرض الجسم لظهور الكثير من المشاكل، مثل فقر الدم، وتعرض الوزن للضعف والنحافة، ولك نتيجة لوجود الأنيميا والتي تسبب بتعرض الجسم للتعب أيضاً، ويعمل الحديد على إرتفاع نسبة البروتينات والإنزيمات المتوفرة في الجسم لتعزيز صحة العضل للجسم.

ويتطلب جسم الإنسان إلى الحديد لأداء الوظائف في الحياة بشكل صحيح، ومنها إنتاج خلايا الدم الحمراء الطبيعية، حيث يتم تناول حبوب الحديد التي تعد مكملات غذائية للتخلص من الكثير من المشاكل التي يواجها الأشخاص، مثل، فقر الدم الذي يظهر بسبب نقص الحديد، ونقص الحديد خلال فترة الحمل، والتخلص من مشاكل الأشخاص الذين يمارسون النشاطات الرياضة بشكل متواصل، أو عند الأشخاص الذين يتناولون أدوية يمكن أن تعمل على امتصاص الحديد، حيث تبين بعدم وجود رابط بين تناول حبوب الحديد وزيادة الوزن، ولكن قد يتسبب الحديد بحدوث الإمساك، والغثيان، والإحساس بعدم الراحة في المعدة وبالتالي انتفاخ الجسم قليلاً.

نصائح حول تناول حبوب الحديد:

1- يزداد امتصاص الجسم للحديد على معدةٍ فارغة، ولكنّ ذلك يمكن أن يسبب بعض الأعراض المزعجة لدى بعض الأشخاص، لذا يمكن تناولها مع كمية صغيرة من الطعام لتجنّب حدوث هذه الأعراض.

2- يجب عدم شرب الحليب، أو الكالسيوم، أو مضادات الحموضة مع مكمّلات الحديد، وإنَّما يجب الانتظار مدة ساعتين على الأقل بعد تناول هذه الأطعمة، وقبل تناول مكمّلات الحديد.

3- يجب عدم الجمع بين الأطعمة الغنيّة بالألياف كالحبوب الكاملة، والنخالة، الخضروات، ومصادر الكافيين مع مكمّلات الحديد. يمكن أن يساعد فيتامين ج الجسم على امتصاص الحديد، لذا يُنصح بشرب عصير البرتقال، أو تناول مكملات فيتامين ج مع حبوب الحديد.

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